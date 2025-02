Victor Wembanyama veut « contraster » par son « énergie » au All-Star Game

Au lendemain de la défaite de San Antonio sur le parquet de Boston (116-103), Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a traversé les États-Unis pour atterrir à San Francisco, où va se disputer ces prochains jours le All-Star Week-end. En dehors des nombreuses obligations médiatiques, le Français ne rentrera en action sur le parquet que dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février (à 2h00) pour le Skills Challenge, en collaboration avec son meneur Chris Paul. Avant de prendre part à l’événement principal le lendemain : le(s) match(s) du All-Star Game et leur nouveau format (un mini-tournoi avec quatre équipes). À noter qu’il a été dispensé de participation au Rising Stars.

Comme quatre autres joueurs, Wembanyama va connaître cette année sa première sélection en tant que All-Star. Il est le plus jeune des 24 sélectionnés. Et c’est justement pour cela qu’il compte apporter un vent de fraîcheur à un événement qui peine à trouver son public depuis plusieurs années. Les joueurs, déjà suffisamment épuisés au milieu d’une saison régulière de 82 matchs, prennent ce All-Star Game pour un week-end de repos et d’amusement. Notamment afin d’éviter les blessures à deux mois du début des playoffs. Mais la star des Spurs n’est pas de cet avis. Fin décembre, il expliquait déjà qu’il « serait compétitif quoi qu’il arrive » pour son premier match des étoiles. Il y a quelques jours, il a précisé sa pensée auprès du San Antonio Express News :

« Si ça se révèle être comme tous les autres All-Star Games, où ça joue en marchant et en s’amusant, j’espère pouvoir être celui qui va contraster en se jetant sur les ballons et en se battant sur chaque possession. Je vais clairement apporter cette énergie… J’aimerais bien un format plus simple, mais avec plus d’enjeux, de choses à perdre. »

Encore deux mois de compétition après le ASB

Le natif de Chesnay, qui a grandi en regardant des All-Star Games peu compétitifs, avait dû se faire cette promesse depuis longtemps. Il aura donc l’occasion de joindre le geste à la parole, en allant pourquoi pas chercher un titre de MVP ? Ce qui serait remarquable étant donné qu’il semblait lui-même à bout de souffle ces dernières semaines, avant et après les deux matchs à Paris. Sa moyenne de points en 2025 dépasse à peine les 22 unités, et il n’a plus non plus le même impact défensif. Ce qui coïncide avec un bilan de 13 défaites en 19 matchs de son équipe.

Alors que le coach Mitch Johnson a dit vouloir profiter de ce break pour « évaluer » et « creuser » une identité d’équipe, Wembanyama ne sera pas avec ses coéquipiers pendant ce temps. Entre les différentes sollicitations sur et en dehors du parquet, il va vivre un week-end chargé qui ne lui permettra pas de complètement se reposer. Ce dont il a pourtant bien besoin. Les Spurs, qui visent encore le play-in, reprendront la compétition dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 février face aux Suns. Ils devront rapidement trouver comment faire fonctionner leur nouveau duo Fox-Wembanyama pour se qualifier dans ce Top 10.