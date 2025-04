Victor Wembanyama vu à l’entraînement au Costa Rica pendant sa convalescence

Absent des parquets depuis le 20 février en raison d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a été vu en train de s’entraîner au Costa Rica. La star des Spurs, en vacances dans le pays d’Amérique centrale, a été photographié en pleine séance de travail individuel, ballon en main.

Victor Wembanyama de retour… sur un terrain

C’est le compte Instagram costaricien basket506 qui a partagé mercredi 23 avril les premières images encourageantes de Victor Wembanyama en train de s’exercer dans une salle locale. Une apparition discrète, mais très symbolique, pour le jeune intérieur français des San Antonio Spurs qui n’a plus disputé le moindre match depuis le 20 février dernier.

La raison ? Une rare thrombose veineuse profonde diagnostiquée à l’épaule droite, qui a nécessité un traitement anticoagulant, une opération fin mars et une longue période de repos. Une blessure qui l’a éloigné de la compétition pour la fin de saison NBA, l’empêchant notamment de briguer le trophée de Meilleur Défenseur de l’Année.

« Je suis les directives médicales »

Le 13 avril dernier, à l’issue de la saison régulière, Victor Wembanyama s’était exprimé en conférence de presse : « Je suis capable de faire des efforts physiques, de soulever des poids et aussi de jouer au basket, mais c’est très contrôlé et léger. Même si, parfois, j’aimerais en faire plus. Je suis les directives médicales », avait-il confié, se voulant prudent et mesuré.

L’objectif principal du staff médical reste une guérison complète. Pour l’heure, le jeune prodige évite toute précipitation : « Je ne suis ni en avance ni en retard sur le protocole de retour », précisait-il.

Des incertitudes pour l’EuroBasket

Quant à une éventuelle participation à l’EuroBasket 2025 (27 août – 15 septembre), la prudence reste de mise. « Je ne sais pas si c’est réaliste, il y a beaucoup d’incertitudes. Se projeter, ce ne serait pas du tout pertinent », avait-il déclaré. Pour l’heure, Wembanyama continue à avancer étape par étape, au rythme que lui impose sa convalescence. Tout en profitant d’un pays qu’il affectionne tout particulièrement.