Victorieuse d’un premier choc contre Ankara, la JL Bourg a le meilleur bilan de l’EuroCup

Finaliste de l’édition 2023/24, la JL Bourg n’est pourtant pas régulièrement citée parmi les équipes favorites de l’EuroCup. Un honneur généralement laissé à l’armada bâtie par l’Hapoël Tel-Aviv, Gran Canaria ou Valence. Et pourtant, après quatre journées, la Jeu assume parfaitement son nouveau statut, détentrice du meilleur bilan de la compétition (4v-0d), en attendant le résultat de Valence face à Venise ce mercredi.

À l’occasion d’un premier choc, face à un autre prétendant à 3-0 avant sa venue dans l’Ain, l’équipe de Frédéric Fauthoux a étouffé le Türk Telekom Ankara (67-63) d’un Yoan Makoundou transparent (0 point à 0/3 et 3 rebonds) à 48 heures de l’annonce de la première liste internationale du nouveau sélectionneur des Bleus. Un succès au forceps puisque les Bressans ont d’abord dû se remettre d’un 0-7 initial, notamment administré par Anthony Brown (20 points à 7/12, 6 rebonds et 2 passes décisives), l’ancien ailier de Limoges et Boulogne-Levallois.

Courby et Ngouama, les symbples

« On a montré beaucoup de caractère », relevait Frédéric Fauthoux, au micro d’EuroLeague TV. « On peut encore beaucoup progresser, particulièrement en attaque, mais ce n’est que le début de saison. C’est une super victoire d’équipe ! » L’ancien capitaine de Pau-Orthez (qui a fini la soirée en visio à regarder la victoire béarnaise contre Limoges en Coupe de France) pourra effectivement se réjouir de pouvoir s’appuyer sur un groupe dense de 11 professionnels, entre Maxime Courby, inutilisé lors des trois dernières sorties en Betclic ÉLITE mais extrêmement précieux lors de tous les matchs d’EuroCup (7,3 points à 89%) – qui a repris la tête du classement des meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire de l’EuroCup (avec un 4/4, contre 5/19 l’an dernier), à 49% en carrière devant les 48,3% de Jurica Ruzic – et Mehdy Ngouama, scotché au banc en première mi-temps mais qui a profité de ses 11 minutes de jeu après la pause pour décrocher immédiatement la meilleure évaluation de son équipe (6 points à 1/2, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions).

En quête de l’une des deux premières places du groupe, directement qualificatives pour les quarts de finale, la JL Bourg a entièrement réussi son premier tournant de la saison européenne. Après tout, on n’en attendait pas moins d’un finaliste…