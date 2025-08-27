[Vidé] La FFBB dévoile les coulisses de la prépa’ des Bleus dans « All-Access »

L’équipe de France entre en lice ce jeudi 28 août face à la Belgique, à Katowice (Pologne). Pour l’occasion, la Fédération française de basketball a mis en ligne un nouvel épisode de sa websérie “All-Access” (17 minutes), retraçant les coulisses du voyage des Bleus et de leur dernier match de préparation face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo, à l’OAKA Arena d’Athènes.

Strazel, un coup dur avant l’Euro

Moment marquant de cet épisode : l’annonce du forfait de Matthew Strazel. Touché, le meneur de Monaco confie face caméra sa déception mais aussi sa volonté de rester présent auprès de ses coéquipiers.

Le natif de Bourg-la-Reine, annoncé comme l’un des leaders de jeu de cette équipe de France, laisse un vide à combler pour le staff tricolore, déjà confronté à des choix forts dans la constitution du groupe.

"𝐎𝐧 𝐦'𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐞́ 𝐦𝐨𝐧 𝐫𝐞̂𝐯𝐞" 🥺 Le témoignage poignant de Matthew Strazel, contraint de déclarer forfait pour l'@EuroBasket 😞 Le 1er épisode de la web-série est disponible 👉 https://t.co/hjpjInKGaJ #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/9jaTXdqdSg — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 27, 2025

Yabusele, capitaine des Bleus

Le documentaire revient aussi sur la montée en puissance du nouveau capitaine, Guerschon Yabusele, double médaillé olympique. Dans le sillage de l’intérieur du Real Madrid, les Bleus ont bouclé leur préparation et se tournent désormais vers le grand rendez-vous polonais.

La France débutera son EuroBasket face à la Belgique, diminuée par l’absence de plusieurs cadres, mais toujours compétitive. Un match capital pour bien entrer dans la compétition.