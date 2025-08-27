Recherche
Équipe de France

[Vidé] La FFBB dévoile les coulisses de la prépa’ des Bleus dans « All-Access »

Équipe de France - À la veille du premier match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025 contre la Belgique, la FFBB a publié un épisode de sa série “All-Access”. On y découvre notamment les dernières étapes de préparation, le capitanat de Guerschon Yabusele… et le témoignage émouvant de Matthew Strazel sur son forfait.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidé] La FFBB dévoile les coulisses de la prépa’ des Bleus dans « All-Access »

Matthew Strazel revient sur son forfait à l’EuroBasket

Crédit photo : FFBB

L’équipe de France entre en lice ce jeudi 28 août face à la Belgique, à Katowice (Pologne). Pour l’occasion, la Fédération française de basketball a mis en ligne un nouvel épisode de sa websérie “All-Access” (17 minutes), retraçant les coulisses du voyage des Bleus et de leur dernier match de préparation face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo, à l’OAKA Arena d’Athènes.

Strazel, un coup dur avant l’Euro

Moment marquant de cet épisode : l’annonce du forfait de Matthew Strazel. Touché, le meneur de Monaco confie face caméra sa déception mais aussi sa volonté de rester présent auprès de ses coéquipiers.

Le natif de Bourg-la-Reine, annoncé comme l’un des leaders de jeu de cette équipe de France, laisse un vide à combler pour le staff tricolore, déjà confronté à des choix forts dans la constitution du groupe.

Yabusele, capitaine des Bleus

Le documentaire revient aussi sur la montée en puissance du nouveau capitaine, Guerschon Yabusele, double médaillé olympique. Dans le sillage de l’intérieur du Real Madrid, les Bleus ont bouclé leur préparation et se tournent désormais vers le grand rendez-vous polonais.

La France débutera son EuroBasket face à la Belgique, diminuée par l’absence de plusieurs cadres, mais toujours compétitive. Un match capital pour bien entrer dans la compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
