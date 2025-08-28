Recherche
Uncategorized

Le fils de 15 ans d’Ataman assistant de son père dans le staff de la Turquie

Sarp Ataman, le fils d’Ergin Ataman, vit une expérience inédite à l’EuroBasket 2025. À seulement 15 ans, il a intégré le staff de la sélection turque comme « assistant volontaire », devenant le plus jeune à occuper un tel rôle dans l’histoire de la compétition.
00h00
Le fils de 15 ans d’Ataman assistant de son père dans le staff de la Turquie

Sarp Ataman au Final Four 2024 de l’EuroLeague, à Berlin

Crédit photo : EuroLeague

À seulement 15 ans, Sarp Ataman, le fils du sélectionneur Ergin Ataman, vit une expérience hors du commun à l’EuroBasket 2025. Présent dans le staff turc en tant qu’« assistant volontaire » (le terme employé par son père), il est devenu le plus jeune à occuper un tel rôle dans l’histoire de la compétition.

Une passion héritée du père

Toujours proche de son père sur les terrains, Sarp Ataman nourrit depuis longtemps l’envie de suivre ses traces. L’occasion lui a été donnée cet été : intégrer le staff de la sélection turque pour l’EuroBasket 2025. « Bien sûr, il n’est pas officiellement assistant puisqu’il n’a que 15 ans, mais il a passé toute la préparation avec nous et il aide l’équipe dans le scouting. Il connaît très bien le basket, il m’aide, il aide les joueurs, on peut dire que c’est un assistant bénévole », a expliqué Ergin Ataman en conférence de presse (propos relayés par Eurohoops).

Une aide réelle dans la préparation

Selon son père, l’adolescent ne se contente pas d’observer : il a pris part au travail de scouting et assiste activement l’équipe dans son quotidien. Une immersion unique pour un jeune passionné qui côtoie au plus près les stars de la sélection et découvre déjà les coulisses d’un grand tournoi international.

Et après ?

Interrogé sur l’avenir de son fils au sein de ses staffs, Ergin Ataman a répondu avec un sourire au sujet d’une possible intégration dans un rôle plus officiel : « On verra, peut-être… ». De quoi laisser planer le doute sur de futures opportunités, même si, à 15 ans, l’expérience relève surtout de la découverte et du partage familial.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
