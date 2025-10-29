Recherche
FIBA Europe Cup

Dijon garde ses chances en FIBA Europe Cup grâce à une victoire en prolongations au Kosovo

FIBA Europe Cup - La JDA Dijon s'est offert un sursis en Coupe d'Europe en allant l'emporter avec le cœur chez l'autre équipe fanny du Groupe J, les Kosovars de Bashkimi, qu'ils ont battu en prolongation (score final 74-83).
00h00
Résumé
Écouter
Dijon garde ses chances en FIBA Europe Cup grâce à une victoire en prolongations au Kosovo

Avec 16 points et 6 rebonds, Robin Ducoté a signé son meilleur match de la saison

Crédit photo : FOXAEP

C’est le genre de matchs qu’il ne fallait pas rater. Après ses deux défaites inaugurales en FIBA Europe Cup (contre Reggiana et Cibona), la JDA Dijon n’avait plus vraiment le droit à l’erreur pour garder ses chances de qualification au tour suivant. Face à l’autre équipe avec 0 victoire du groupe (les Kosovars de Bashkimi), il fallait l’emporter, car l’élimination était quasiment certaine en cas de troisième revers consécutif. Un match capital donc, que les hommes de Laurent Legname ont pourtant dû disputer avec seulement 8 professionnels. Justin Bibbins, Williams Narace et Charles Kahudi manquaient en effet à l’appel.

Après une première période mitigée (perdue 36-30), les Dijonnais ont bel et bien réussi à renverser la vapeur. Un troisième quart-temps héroïque, une résistance aux assauts adverses, et quelques paniers aux bons moments en fin de match ont suffi. Jordan Barnett et Robin Ducoté ont été les meilleurs marqueurs de l’équipe.

Plus d’informations à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
