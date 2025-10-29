Dijon garde ses chances en FIBA Europe Cup grâce à une victoire en prolongations au Kosovo

C’est le genre de matchs qu’il ne fallait pas rater. Après ses deux défaites inaugurales en FIBA Europe Cup (contre Reggiana et Cibona), la JDA Dijon n’avait plus vraiment le droit à l’erreur pour garder ses chances de qualification au tour suivant. Face à l’autre équipe avec 0 victoire du groupe (les Kosovars de Bashkimi), il fallait l’emporter, car l’élimination était quasiment certaine en cas de troisième revers consécutif. Un match capital donc, que les hommes de Laurent Legname ont pourtant dû disputer avec seulement 8 professionnels. Justin Bibbins, Williams Narace et Charles Kahudi manquaient en effet à l’appel.

Après une première période mitigée (perdue 36-30), les Dijonnais ont bel et bien réussi à renverser la vapeur. Un troisième quart-temps héroïque, une résistance aux assauts adverses, et quelques paniers aux bons moments en fin de match ont suffi. Jordan Barnett et Robin Ducoté ont été les meilleurs marqueurs de l’équipe.

Plus d’informations à venir…