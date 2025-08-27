EuroBasket : une histoire de 90 ans pour la compétition reine du basket européen

À l’aube de l’EuroBasket 2025 qui démarre ce mercredi 27 août, retour sur l’histoire de cette compétition fondatrice. Né en 1935, l’EuroBasket est le plus ancien championnat international de basketball encore en activité et a façonné le jeu sur le Vieux Continent.

Des origines militaires à la première édition en 1935

Lorsque James Naismith publie les 13 règles du basketball en 1892, il ne se doute pas que son invention traversera l’Atlantique pour devenir un sport majeur en Europe. Comme le rappelle Basket Rétro, ce sont les soldats américains de la Première Guerre mondiale qui ont diffusé la pratique du basketball en France et dans plusieurs pays européens. Les Jeux Interalliés de 1919, disputés au Stade Pershing de Vincennes, ont constitué la première véritable compétition internationale, dominée largement par les Américains.

🏀 L’ #EuroBasket, la plus prestigieuse des compétitions européennes va reprendre ses droits. 🔏 Ce championnat est le plus ancien concours international de la balle orange existant encore, a vu sa première édition se tenir en 1935. 👇https://t.co/hoCNyyME8o — BASKET RETRO (@Basket_Retro) August 26, 2025

Le basketball est officiellement reconnu par le CIO en 1930 et la création de la FIBA en 1932 ouvre la voie à une première compétition continentale : en 1935, à Genève, dix nations s’affrontent pour le premier EuroBasket. La Lettonie s’impose lors de cette édition inaugurale.

La domination soviétique puis l’émergence de la Yougoslavie

Après l’interruption liée à la Seconde Guerre mondiale, la compétition reprend en 1947. Très vite, l’URSS impose sa suprématie : de 1947 à la fin des années 1980, elle remporte onze des treize éditions disputées. La Yougoslavie finit par briser cette hégémonie dans les années 1970, remportant trois titres sur la décennie. Le duel URSS–Yougoslavie marque alors l’identité de l’EuroBasket.

Les années 1980 et 1990 : l’Europe de l’Ouest prend sa place

Les années 1980 voient l’émergence de nouvelles nations : l’Italie s’impose en 1983, la Grèce crée la surprise en 1987 en battant l’URSS dans une finale mémorable. Après l’éclatement de l’URSS et de la Yougoslavie, les années 1990 offrent un panorama inédit avec l’Allemagne sacrée en 1993 à domicile, puis la Lituanie et la Croatie qui s’installent parmi les meilleures nations.

Le XXIe siècle : l’ère de l’Espagne et de la diversité

Au XXIe siècle, l’EuroBasket s’ouvre à une plus grande variété de vainqueurs. La Russie triomphe en 2007 à Madrid, la France décroche enfin son premier titre en 2013, et la Slovénie devient championne en 2017. Mais la sélection la plus régulière reste l’Espagne, qui a dominé les années 2000 et 2010 avec quatre titres (2009, 2011, 2015 et 2022) et une présence quasi constante dans le dernier carré.

Une compétition qui façonne l’identité du basket européen

L’EuroBasket a été un laboratoire d’innovations : introduction du 24 secondes, du tir à 3-points, et de nouvelles règles d’arbitrage. Mais surtout, il a permis à l’Europe de développer son propre style de jeu, collectif et technique, en opposition au modèle américain plus basé sur le talent individuel. Aujourd’hui, l’EuroBasket est autant un tremplin pour les jeunes talents qu’un rendez-vous incontournable pour les superstars NBA issues du Vieux Continent.