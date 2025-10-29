Recherche
EuroLeague Féminine

3/3 des clubs français, avec un fantastique +35 de Bourges chez les… championnes en titre !

EuroLeague féminine - Cette 4e journée de la compétition reine européenne s'est passée comme sur des roulettes pour les clubs français : les Flammes Carolo ont maîtrisé Sopron (72-62), Basket Landes l'a emporté à l'arrachée chez Saragosse (63-65), tandis que Bourges a réussi une démonstration à... Prague (43-78).
Résumé
3/3 des clubs français, avec un fantastique +35 de Bourges chez les… championnes en titre !

Véritable démonstration du Tango, avec en fond les joueuses désabusées de Prague

Crédit photo : EuroLeague Women

Au bout du quatrième match sur six dans ce premier tour, les trois clubs français sont tous dans la course pour la qualification ! Basket Landes, Bourges et les Flammes Carolo l’ont tous emporté ce mercredi soir. Se remplaçant ainsi au classement. Si la tâche était plus simple pour les Flammes à domicile face aux Hongroises de Sopron (dernières du groupe), elle l’était beaucoup moins pour Basket Landes et surtout Bourges, qui sont allées chercher des magnifiques victoires sur les parquets de Saragosse et Prague. L’exploit revient surtout à ces dernières, qui ont tout simplement infligé… 35 points d’écart aux championnes en titre chez elles. Une performance majuscule pour les Bérruyères, qui étaient en grosse panne de confiance il y a encore quelques jours.

Plus d’informations à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
