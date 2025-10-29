3/3 des clubs français, avec un fantastique +35 de Bourges chez les… championnes en titre !

Au bout du quatrième match sur six dans ce premier tour, les trois clubs français sont tous dans la course pour la qualification ! Basket Landes, Bourges et les Flammes Carolo l’ont tous emporté ce mercredi soir. Se remplaçant ainsi au classement. Si la tâche était plus simple pour les Flammes à domicile face aux Hongroises de Sopron (dernières du groupe), elle l’était beaucoup moins pour Basket Landes et surtout Bourges, qui sont allées chercher des magnifiques victoires sur les parquets de Saragosse et Prague. L’exploit revient surtout à ces dernières, qui ont tout simplement infligé… 35 points d’écart aux championnes en titre chez elles. Une performance majuscule pour les Bérruyères, qui étaient en grosse panne de confiance il y a encore quelques jours.

Plus d’informations à venir…