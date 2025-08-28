« On a la chance d’être dans un groupe où il y a une vraie cohésion » : Mam’ Jaiteh propulsé pivot n°1 des Bleus

Dans la hiérarchie des postes 5 français, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) n’était pas forcément attendu si haut. Longtemps perçu comme un back-up potentiel derrière Vincent Poirier, le nouveau pivot du Dubaï BC profite des forfaits successifs de Mathias Lessort puis de l’intérieur de l’Anadolu Efes pour se retrouver propulsé au rang de numéro 1 dans la raquette tricolore. À la veille du premier match de l’équipe de France contre la Belgique, il s’est confié sur ses responsabilités accrues et l’état d’esprit du groupe.

« On a la chance d’être dans un groupe où il y a une vraie cohésion »

Conscient de l’opportunité et de la responsabilité qui s’offrent à lui, Mam’ Jaiteh met en avant la solidarité qui anime les Bleus : « On a la chance d’être dans un groupe où il y a une vraie cohésion, une vraie entente. Dans une équipe comme ça, où tout le monde est sur la même page, on avance très vite. »

Il insiste sur l’importance de l’osmose, rare à ce niveau : « C’est peut-être la campagne où je sens que les 12, même les 18 joueurs (du début de la préparation, NDLR) étaient tous ensemble, réunis. Il n’y avait pas de clan. »

Un rôle de grand frère

À 30 ans, Jaiteh se voit aussi comme un guide pour ses coéquipiers : « Par mon âge, par le fait d’avoir vécu pas mal de choses dans ma carrière, ça me permet d’apporter une certaine sérénité. Mais l’équipe est tellement talentueuse et soudée qu’il n’y a pas grand-chose à faire, à part être moi-même. »

Se méfier de la Belgique

Si la France part favorite contre la Belgique, le pivot monégasque reste prudent : « C’est une équipe très axée sur le tir à 3-points. Quand ils sont bousculés, ils aiment moins ça. À nous de leur imposer notre intensité et notre physicalité. »

Face à Ismaël Bako, qu’il a côtoyé à la Virtus Bologne, Jaiteh sait qu’il devra imposer sa densité physique : « C’est un joueur très aérien, je dois utiliser ma dureté pour l’empêcher de décoller. »

Un statut nouveau à assumer

Propulsé titulaire, Jaiteh est conscient de devoir gérer sa propension à commettre des fautes rapides : « C’est important que je sois disponible pour l’équipe. Je dois trouver le juste milieu entre impact et discipline, pour rester présent le plus longtemps possible sur le terrain. »

Avec ce rôle renforcé, il entend être un point d’ancrage essentiel dans un collectif français qui mise sur sa profondeur et sa capacité d’adaptation avec également la possibilité de présenter un cinq sans pivot de métier.