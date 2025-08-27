Que savoir sur Katowice, la ville polonaise où l’équipe de France joue sa phase de poule de l’EuroBasket 2025 ?

L’équipe de France joue son premier tour à Katowice, en Pologne. Capitale de la Silésie, la ville est davantage connue pour son histoire industrielle et son dynamisme économique que pour son attrait touristique. Mais le basket s’y invite pour l’EuroBasket 2025, dans une salle mythique et pleine de symboles.

Une ville au passé industriel marqué

Katowice est la capitale de la Haute-Silésie, région minière et sidérurgique qui a façonné son identité. Longtemps associée au charbon et à l’acier, la ville s’est développée à la fin du XIXe siècle autour de ses mines et aciéries. Aujourd’hui, si la reconversion vers les services, l’enseignement et la culture est bien engagée, Katowice reste avant tout un pôle économique majeur de la Pologne, avec plus de 2 millions d’habitants dans son agglomération.

Ce visage industriel explique aussi son image : Katowice n’a pas la réputation touristique d’une Cracovie, située à 45 minutes de route. Si l’EuroBasket n’a pas été attribué à la ville voisine, c’est bien parce que Katowice et sa municipalité ont sorti le chéquier pour accueillir l’événement selon des confrères polonais interrogés sur place.

Spodek, une salle mythique mais vieillissante

C’est dans le Spodek – littéralement « la soucoupe » – que les Bleus disputent leur phase de poule. Inaugurée en 1971, cette enceinte emblématique de 11 000 places (9 000 en configuration FIBA) est l’un des symboles architecturaux de la ville. Mais les journalistes locaux ne cachent pas ses limites : la salle a du cachet, mais manque d’installations modernes (loges, salon VIP) comparée aux arènes récentes. Par exemple, la salle des conférences de presse a été installée dans un chapiteau à l’extérieur de l’enceinte.

Cela n’empêche pas l’EuroBasket de séduire le public : plusieurs rencontres, dont Pologne – Slovénie ce jeudi soir ou France – Pologne mardi prochain, sont déjà annoncées à guichets fermés. En 2009, le Spodek avait déjà accueilli les phases finales de l’Euro, remporté par l’Espagne.

Le basket dans la région

Katowice n’abrite pas d’équipe de haut niveau. À quelques kilomètres, la ville de Dąbrowa Górnicza est bien connue des amateurs de Betclic ÉLITE : Jean-Denys Choulet y a entraîné et sauvé l’équipe de la relégation. Surtout, à deux heures de route on retrouve Wroclaw, la ville du basket en Pologne.

Une cité de culture et de musique

Pour contrebalancer son image industrielle, Katowice s’est affirmée sur le plan culturel. La ville est membre du réseau des « Villes créatives » de l’UNESCO et a été désignée « Cité de la musique ». Elle accueille le Polish National Radio Symphony Orchestra et plusieurs festivals de renommée internationale, du jazz à l’électro (Off Festival, Tauron Nowa Muzyka).

Un paradoxe : Katowice est à la fois un bassin ouvrier et une scène musicale réputée, ce qui en fait un lieu atypique pour une compétition de basket.

Katowice : l’endroit idéal pour ne pas se laisser distraire

En accueillant la phase de poules, Katowice mise sur la visibilité internationale plus que sur l’image carte postale. La ville entend capitaliser sur son Spodek, ses habitants passionnés de sport et sa centralité en Europe centrale. Pour l’équipe de France, cela signifie évoluer dans une atmosphère populaire et parfois bouillante, notamment face au pays hôte, la Pologne. Mais aussi pouvoir se concentrer sur le basket et ne pas céder à la tentation d’autres activités touristiques. La principale activité touristique est d’ailleurs la visite du principal camp de concentration de la seconde guerre mondiale, celui d’Auswitch-Birkenau, situé à 40 minutes au sud de la ville.