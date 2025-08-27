Recherche
Équipe de France

Théo Maledon, parmi les nouveaux patrons des Bleus, enfin ?

Équipe de France - Privée de Matthew Strazel, l’équipe de France s’appuie désormais sur Théo Maledon en tant que meneur n°1. À 24 ans, le Normand, fraîchement arrivé au Real Madrid après une saison pleine à l’ASVEL, s’installe enfin en Bleu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Maledon, parmi les nouveaux patrons des Bleus, enfin ?

Théo Maledon annonce un système de jeu avec l’équipe de France

Crédit photo : Guillaume Poumarede

À la veille du premier match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, face à la Belgique, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) s’est présenté devant la presse à Katowice. L’occasion pour le nouveau meneur tricolore, désigné n°1 après le forfait de Matthew Strazel, d’affirmer son rôle et sa vision du collectif bleu.

« Excité pour le début »

« Je suis concentré, prêt pour passer aux choses sérieuses et excité aussi pour le début », a confié Maledon, satisfait de la préparation et du travail collectif mené par les Bleus. « On a vu vraiment ce qui pouvait fonctionner pour nous. L’identité qu’on va avoir, le besoin de mettre en place pour nous donner le plus de chances de gagner. »

Le Normand a insisté sur la mentalité adoptée par l’équipe : « On va aborder le premier match avec une mentalité de 0-0, puisque ça va être notre bilan au début de cet Euro. Et chaque match, on va les voir de cette même manière. »

LIRE AUSSI

Une place assumée, sans renier le collectif

Théo Maledon est attendu à l’EuroBasket après sa grosse saison avec l’ASVEL (photo : FIBA)

Promu meneur titulaire, Maledon refuse cependant de faire de ce rôle une affaire personnelle. « Peu importe qu’on soit quatre ou cinq meneurs, à partir du moment où je suis sur le terrain, je me concentre sur ce que je peux apporter. »

À propos de Strazel, resté auprès du groupe malgré sa blessure, il souligne son importance : « C’est cool parce que c’est vraiment dur de se blesser juste avant la compétition. Mais il a toujours été vocal et actif dans la vie du groupe, donc c’est toujours bien d’avoir cette présence. »

La jeunesse comme force

La France est l’équipe la plus jeune de l’EuroBasket, un fait dont Maledon dit ne pas avoir conscience : « Je ne savais même pas que c’était le cas. Je ne pense pas que ce soit un plus de motivation. Nos objectifs sont fixés, peu importe notre âge. »

Mais il insiste sur l’alchimie qui existe dans ce groupe : « Le fait qu’on ait tous un peu joué ensemble ou contre dans les compétitions jeunes apporte une alchimie spéciale. Et ça se voit déjà : contre l’Espagne, on a su se dire les choses à la mi-temps et ça a déclenché une réaction. »

LIRE AUSSI

Une étape décisive dans sa carrière internationale

Passé par la préparation de la Coupe du monde 2019 et brièvement aperçu à l’EuroBasket 2022, Maledon s’installe cette fois pleinement chez les Bleus. De quoi enfin lancer sa carrière internationale et de devenir une figure de l’équipe nationale ? « Oui, c’est une belle opportunité. Mais au-delà de ça, je suis concentré sur l’objectif collectif. C’est la manière dont j’approche cet Euro qui va me permettre d’avancer sur la suite. »

Un lien fort avec le staff

Enfin, il a salué le travail de Frédéric Fauthoux et de ses adjoints, Joseph Gomis et Brian George, avec qui il a déjà partagé des expériences : « Avec Freddy, le discours est ouvert. Il nous dit les choses comme elles sont. Ça nous permet d’avoir les réactions nécessaires quand on n’est pas au niveau. » En espérant qu’il n’ait pas à le faire pendant ou après le premier match à la Belgique, ce jeudi à 17 heures.

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
