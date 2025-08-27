Théo Maledon, parmi les nouveaux patrons des Bleus, enfin ?

À la veille du premier match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, face à la Belgique, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) s’est présenté devant la presse à Katowice. L’occasion pour le nouveau meneur tricolore, désigné n°1 après le forfait de Matthew Strazel, d’affirmer son rôle et sa vision du collectif bleu.

« Excité pour le début »

« Je suis concentré, prêt pour passer aux choses sérieuses et excité aussi pour le début », a confié Maledon, satisfait de la préparation et du travail collectif mené par les Bleus. « On a vu vraiment ce qui pouvait fonctionner pour nous. L’identité qu’on va avoir, le besoin de mettre en place pour nous donner le plus de chances de gagner. »

Le Normand a insisté sur la mentalité adoptée par l’équipe : « On va aborder le premier match avec une mentalité de 0-0, puisque ça va être notre bilan au début de cet Euro. Et chaque match, on va les voir de cette même manière. »

Une place assumée, sans renier le collectif

Promu meneur titulaire, Maledon refuse cependant de faire de ce rôle une affaire personnelle. « Peu importe qu’on soit quatre ou cinq meneurs, à partir du moment où je suis sur le terrain, je me concentre sur ce que je peux apporter. »

À propos de Strazel, resté auprès du groupe malgré sa blessure, il souligne son importance : « C’est cool parce que c’est vraiment dur de se blesser juste avant la compétition. Mais il a toujours été vocal et actif dans la vie du groupe, donc c’est toujours bien d’avoir cette présence. »

La jeunesse comme force

La France est l’équipe la plus jeune de l’EuroBasket, un fait dont Maledon dit ne pas avoir conscience : « Je ne savais même pas que c’était le cas. Je ne pense pas que ce soit un plus de motivation. Nos objectifs sont fixés, peu importe notre âge. »

Mais il insiste sur l’alchimie qui existe dans ce groupe : « Le fait qu’on ait tous un peu joué ensemble ou contre dans les compétitions jeunes apporte une alchimie spéciale. Et ça se voit déjà : contre l’Espagne, on a su se dire les choses à la mi-temps et ça a déclenché une réaction. »

Une étape décisive dans sa carrière internationale

Passé par la préparation de la Coupe du monde 2019 et brièvement aperçu à l’EuroBasket 2022, Maledon s’installe cette fois pleinement chez les Bleus. De quoi enfin lancer sa carrière internationale et de devenir une figure de l’équipe nationale ? « Oui, c’est une belle opportunité. Mais au-delà de ça, je suis concentré sur l’objectif collectif. C’est la manière dont j’approche cet Euro qui va me permettre d’avancer sur la suite. »

Un lien fort avec le staff

Enfin, il a salué le travail de Frédéric Fauthoux et de ses adjoints, Joseph Gomis et Brian George, avec qui il a déjà partagé des expériences : « Avec Freddy, le discours est ouvert. Il nous dit les choses comme elles sont. Ça nous permet d’avoir les réactions nécessaires quand on n’est pas au niveau. » En espérant qu’il n’ait pas à le faire pendant ou après le premier match à la Belgique, ce jeudi à 17 heures.

A Katowice,