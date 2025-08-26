Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »

Après une excellente saison à l’ASVEL pour son retour en Europe, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a logiquement été appelé par Frédéric Fauthoux en vue de l’EuroBasket, où il était censé partager ses responsabilités à la mène avec Matthew Strazel notamment. Mais la donne à radicalement changé avec le forfait de dernière minute de ce dernier, qui devrait faire grossir le rôle de Maledon.

PROFIL JOUEUR Théo MALEDON Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 24 ans (12/06/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation EuroBasket PTS 6,8 #150 REB 1,4 #257 PD 4 #27

Alors que Strazel était encore présent dans le groupe et que le rôle de titulaire était encore disputé, le nouveau joueur du Real Madrid balayait immédiatement les questions de pression, expliquant qu’il n’avait “pas plus de pression que ça. Surtout après ma saison avec l’ASVEL”, comme il le rappelle sur le site de la FFBB. Il faut dire que depuis son retour de NBA, le joueur de 24 ans a vécu un exercice plein sur les bords du Rhône, où il a été élu dans la All-EuroLeague second team grâce à ses 17 points et 4,6 passes de moyenne, mais aussi sa combativité tout-terrain.

C’est avec ce retour en force et cette belle dynamique ancrés que le meneur veut entamer la campagne la plus importante de sa jeune carrière en Bleu. “Cette année j’estime que j’ai joué le meilleur basket de ma carrière”, avoue Maledon, “même par rapport à OKC quand j’avais un temps de jeu plus que correct. Ce que j’ai fait n’a rien à voir. J’aborde les choses un peu de la même manière [qu’à l’ASVEL, ndlr.]. Je me concentre sur ce qu’il y a devant moi. Et puis en équipe de France, les objectifs personnels, il faut les mettre de côté”, poursuit-il sagement.

« Ce que j’ai pu vivre en EuroLeague m’a beaucoup aidé »

Ses nouvelles responsabilités ne semblent effectivement pas lui faire peur : Théo Maledon a égalé son record de points en sélection lors du dernier match de prépa face à la Grèce avec 16 points à 100% aux tirs, tout en signant sa meilleure évaluation en sélection (21). Après ses huit passes décisives en quinze minutes face à la Grande-Bretagne, Théo Maledon livre une preuve supplémentaire de sa nouvelle confiance en lui.

“En NBA, j’ai continué à progresser tout en attendant l’opportunité de le montrer. Avec l’ASVELn j’ai pu retranscrire ce que je faisais à l’entraînement dans les matchs. Ce que j’ai pu vivre en EuroLeague m’a beaucoup aidé. Notamment dans le leadership ou quand il fallait prendre des tirs clutch en fin de match”, explique le principal intéressé après sa dernière performance en amical. Il faudra maintenant confirmer ce retour en force dès le premier match de l’Euro, jeudi 28 août à Katowice face à la Belgique, pour l’entrée en lice des Bleus.