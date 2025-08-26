Recherche
Équipe de France

Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »

EQUIPE DE FRANCE - Attendu dans le cinq majeur après le forfait de Matthew Strazel, le nouveau meneur du Real Madrid Théo Maledon aborde l’EuroBasket avec un plein de confiance, depuis son retour en Europe à l’ASVEL en 2024.
00h00
Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »

Fort de sa bonne saison à l’ASVEL, Théo Maledon aborde l’EuroBasket en confiance.

Crédit photo : Florentin Bruère

Après une excellente saison à l’ASVEL pour son retour en Europe, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a logiquement été appelé par Frédéric Fauthoux en vue de l’EuroBasket, où il était censé partager ses responsabilités à la mène avec Matthew Strazel notamment. Mais la donne à radicalement changé avec le forfait de dernière minute de ce dernier, qui devrait faire grossir le rôle de Maledon.

Photo_Basketball_Player_Théo Maledon.jpg
Théo MALEDON
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 24 ans (12/06/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation EuroBasket
PTS
6,8
#150
REB
1,4
#257
PD
4
#27

Alors que Strazel était encore présent dans le groupe et que le rôle de titulaire était encore disputé, le nouveau joueur du Real Madrid balayait immédiatement les questions de pression, expliquant qu’il n’avait “pas plus de pression que ça. Surtout après ma saison avec l’ASVEL”, comme il le rappelle sur le site de la FFBB. Il faut dire que depuis son retour de NBA, le joueur de 24 ans a vécu un exercice plein sur les bords du Rhône, où il a été élu dans la All-EuroLeague second team grâce à ses 17 points et 4,6 passes de moyenne, mais aussi sa combativité tout-terrain.

Équipe de France - Blessé à la cuisse, Matthew Strazel doit déclarer forfait pour l'EuroBasket 2025. La FFBB a annoncé que Nadir Hifi, initialement écarté du groupe, intègre la sélection finale des Bleus pour la compétition qui débute jeudi à Katowice.
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 ! – BeBasket
Rédaction

C’est avec ce retour en force et cette belle dynamique ancrés que le meneur veut entamer la campagne la plus importante de sa jeune carrière en Bleu. “Cette année j’estime que j’ai joué le meilleur basket de ma carrière”, avoue Maledon, “même par rapport à OKC quand j’avais un temps de jeu plus que correct. Ce que j’ai fait n’a rien à voir. J’aborde les choses un peu de la même manière [qu’à l’ASVEL, ndlr.]. Je me concentre sur ce qu’il y a devant moi. Et puis en équipe de France, les objectifs personnels, il faut les mettre de côté”, poursuit-il sagement.

« Ce que j’ai pu vivre en EuroLeague m’a beaucoup aidé »

Ses nouvelles responsabilités ne semblent effectivement pas lui faire peur : Théo Maledon a égalé son record de points en sélection lors du dernier match de prépa face à la Grèce avec 16 points à 100% aux tirs, tout en signant sa meilleure évaluation en sélection (21). Après ses huit passes décisives en quinze minutes face à la Grande-Bretagne, Théo Maledon livre une preuve supplémentaire de sa nouvelle confiance en lui.

“En NBA, j’ai continué à progresser tout en attendant l’opportunité de le montrer. Avec l’ASVELn j’ai pu retranscrire ce que je faisais à l’entraînement dans les matchs. Ce que j’ai pu vivre en EuroLeague m’a beaucoup aidé. Notamment dans le leadership ou quand il fallait prendre des tirs clutch en fin de match”, explique le principal intéressé après sa dernière performance en amical. Il faudra maintenant confirmer ce retour en force dès le premier match de l’Euro, jeudi 28 août à Katowice face à la Belgique, pour l’entrée en lice des Bleus.

Équipe de France - Théo Maledon a brillé lors de la victoire des Bleus contre la Grande-Bretagne (74-67) ce vendredi 8 août à Pau, en préparation de l'EuroBasket 2025. Le futur joueur du Real Madrid a signé 8 passes décisives en seulement 15 minutes, son record en équipe de France.
[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
France
France
