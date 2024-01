[Vidéo] À la rencontre de Maxence Lemoine (Strasbourg)

Maxence Lemoine est l’un des joueurs U17 les plus en vu du championnat Espoirs. Le 14 décembre, il a marqué les esprits avec une pointe à 38 points contre le Paris Basketball.

Dans une vidéo mise en ligne par la SIG Strasbourg à voir ci-dessous, ce meneur scoreur se présente et parle de sa saison en cours, lui s’entraîne avec l’équipe professionnelle depuis le mois novembre.

« (J’essaye) d’écouter le coach Massimo (Cancelliri) et même des joueurs qui sont très expérimentés comme Paul Lacombe, Léo Cavaliere. Ce sont des joueurs qui m’apportent beaucoup dans mon jeu et aussi en tant qu’humain. Ça m’apporte beaucoup de confiance parce que du coup, je me dis que le travail paye, qu’il faut que je continue comme ça.

En espoirs, l’année dernière j’avais quand même des responsabilités même s’il y avait des gros joueurs comme Illan (Pietrus), Michael (Belle), Maxime (Ilvovskiy). Cette année j’essaie de prendre un autre rôle, d’être des fois plus dans le scoring et si des matches me donnent moins de scoring, de plus apporter défensivement et dans l’organisation. J’ai beaucoup de confiance dans ce début de saison et j’espère que ça va continuer dans la deuxième phase. »