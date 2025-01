[Vidéo] Evan Fournier au bon souvenir de Madrid : une semaine à 50 points en Espagne !

Dix ans après l’une de ses plus grandes émotions sous le maillot bleu, et cet inoubliable quart de finale de Coupe du Monde face à l’Espagne (65-52), Evan Fournier retrouvait de la Movistar Arena ce jeudi. Visiblement, l’arrière français avait envie de se rappeler au bon souvenir du public espagnol…

48 heures après une performance déroutante sur le parquet de Vitoria (1/11 à 2-points, mais 6/8 à 3-points), le shooteur du Pirée a poursuivi sa formidable semaine ibérique en livrant un récital à Madrid. Leader d’une démonstration grecque, qui a atteint son paroxysme à la 31e minute de jeu (56-78, soit +22), Evan Fournier s’est offert son meilleur match en EuroLeague, effaçant son précédent record offensif des tablettes (25 contre Paris), sous les yeux de son pote de la génération 1992, Léo Westermann, venu en voisin de Fuenlabrada le voir jouer pour la première fois en Coupe d’Europe.

Enchaînant les tirs de très haut niveau, le double vice-champion olympique a cumulé 28 points à 9/17, 3 rebonds, 3 passes décisives et 0 balle perdue pour 25 d’évaluation en 33 minutes. Sans une certaine gourmandise sur la ligne de réparation (5/8), il aurait même pu atteindre la barre des 30 unités pour la première fois en EuroLeague. Qu’importe, sa semaine à 50 points marqués, et surtout deux victoires, en Espagne lui conviendra amplement.

« C’est une super semaine pour nous », a-t-il réagi. « Nous sommes arrivés dans la peau de l’outsider, surtout que c’est toujours difficile d’affronter Madrid. Mais c’est quand on a cette mentalité que l’on est les meilleurs. Mes 28 points ? J’ai essayé d’être agressif et de faire les bons choix. Et puis, c’est Madrid, un prétendant au Final Four. On veut toujours se préparer au mieux pour ses matchs. »

Ses neuf paniers du soir en vidéo