[Vidéo] La fin de match stratosphérique de T.J. Shorts contre l’ASVEL

Le MVP de la saison régulière 2023-24 de Betclic ELITE, T.J. Shorts (1,75 m, 26 ans), semble bien décidé à également assumer son statut en playoffs. Sa dernière démonstration en date, lors du match 4 à l’ASVEL, en est un très bel exemple. Auteur de 34 points et 13 passes décisives avec 1 seul ballon perdu pour 34 d’évaluation en 35 minutes de jeu, le meneur parisien a livré un véritable récital à l’Astroballe. Surtout, il a porté son équipe de main de maître dans toute la fin de match, en marquant 21 points rien dans le 4e quart-temps et la prolongation.

Retrouvez dans le tweet ci-dessous les meilleures actions de T.J. Shorts lors du match 4 face à l'ASVEL.

— LNB (@LNBofficiel) May 30, 2024