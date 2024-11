[Vidéo] La standing-ovation du public du Real Madrid pour le retour de Vincent Poirier

Pivot du Real Madrid de 2020 à 2024, vainqueur de sept trophées avec les Merengues (1 EuroLeague, 2 ACB, 1 Coupe d’Espagne, 3 SuperCoupe d’Espagne), Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) revenait au WiZink Center jeudi lors de la 10e journée de l’EuroLeague. L’intérieur de l’Anadolu Efes Istanbul a été accueilli par une standing-ovation de la part des 8 434 spectateurs madrilènes.

🔙 Ovación de gala del @WiZinkCenter para @viinze_17P en su regreso a Madrid con el @AnadoluEfesSK 🏆 7 títulos con la camiseta del @RMBaloncesto pic.twitter.com/5oJwNcJjgQ — Carlos Santos (@csantosradio) November 14, 2024

Pourtant, l’international français n’a ensuite pas versé dans le sentimentalisme et a enfoncé son ancien club dans la crise, triste 11e de l’EuroLeague avec 6 défaites en 10 rencontres. À domicile, le Real a été de nouveau battu par l’Anadolu Efes (64-74) et Vincent Poirier présente le meilleur +/- des Stambouliotes (+11). L’ex-pivot du Paris-Levallois a cumulé 8 points à 4/7, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres pour 13 d’évaluation en 24 minutes.

« J’étais heureux de revenir jouer à Madrid », a-t-il indiqué au micro d’EuroLeague TV. « C’est toujours un plaisir d’évoluer au WiZink Center. Ça faisait longtemps que j’étais impatient de revenir ! Et j’ai fait ce que je fais de mieux : dunker et contrer quelques shoots ! » À ses côtés, Rodrigue Beaubois a assuré 9 points à 3/9, 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes.