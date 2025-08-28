[Vidéo] Le meilleur de France – Belgique
Équipe de France - Retour en vidéo sur la victoire de l'équipe de France contre la Belgique pour son premier match à l'EuroBasket 2025.
Sylvain Francisco a réalisé une grosse première mi-temps contre la Belgique
Crédit photo : FIBA
L’équipe de France a entamé son EuroBasket par une victoire 92 à 64 contre la Belgique. Devant de bout en bout (18-10 après un quart-temps), la sélection de Frédéric Fauthoux a affiché un beau visage malgré une adresse à 3-points (8/28) toujours assez faible. Sur sa chaîne YouTube, la FIBA propose de vivre ou revivre les meilleurs moments de la rencontre, en vidéo. C’est à voir ci-dessous :
