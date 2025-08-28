Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Le meilleur de France – Belgique

Équipe de France - Retour en vidéo sur la victoire de l'équipe de France contre la Belgique pour son premier match à l'EuroBasket 2025.
00h00
[Vidéo] Le meilleur de France – Belgique

Sylvain Francisco a réalisé une grosse première mi-temps contre la Belgique

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France a entamé son EuroBasket par une victoire 92 à 64 contre la Belgique. Devant de bout en bout (18-10 après un quart-temps), la sélection de Frédéric Fauthoux a affiché un beau visage malgré une adresse à 3-points (8/28) toujours assez faible. Sur sa chaîne YouTube, la FIBA propose de vivre ou revivre les meilleurs moments de la rencontre, en vidéo. C’est à voir ci-dessous :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Belgique
Belgique
Commentaires

