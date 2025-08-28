Recherche
Équipe de France

Nouveauté : les Bleus démarrent tranquillement un EuroBasket (+28 contre la Belgique) !

Pour la première fois depuis l'édition 2003, l'équipe de France a débuté un EuroBasket par une victoire de plus de 10 points d'écart. Globalement sérieux, les Bleus l'ont emporté 92-64 contre la Belgique. Ils affronteront la Slovénie samedi pour un test plus sérieux face à la troupe de Luka Doncic.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouveauté : les Bleus démarrent tranquillement un EuroBasket (+28 contre la Belgique) !

Zaccharie Risacher et les Bleus ont survolé leur premier match

Crédit photo : FIBA

Résumé et réactions à venir 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
thegachette
C'est bien de commencé tranquille. Du sérieux, pas d'adresse à 3 pts, mais ça semble être la norme et la limite de ces bleus, par contre bons aux lfs (sans pression) Pas grand chose à dire quand c'est si facile.
flavor_flav
les mêmes constats qu'en fin de prépa: grosse défense, en attaque, plus poussif. Faut attendre des adversaires plus solides pour avoir une idée du potentiel à trouver des solutions proposant plus de défense. Est ce qu'ils joueront à 12 tout le tournoi? vu qu'il n'y a pas un gros leader, pourquoi pas, ça peut être une force mais aussi une faiblesse quand faudra prendre le jeu à son compte (Okobo peut-être?)
