Nouveauté : les Bleus démarrent tranquillement un EuroBasket (+28 contre la Belgique) !
Pour la première fois depuis l'édition 2003, l'équipe de France a débuté un EuroBasket par une victoire de plus de 10 points d'écart. Globalement sérieux, les Bleus l'ont emporté 92-64 contre la Belgique. Ils affronteront la Slovénie samedi pour un test plus sérieux face à la troupe de Luka Doncic.
Zaccharie Risacher et les Bleus ont survolé leur premier match
Crédit photo : FIBA
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
