[Vidéo] L’épisode 21 du Skweek Show by Tony Parker avec Thomas Heurtel

Thomas Heurtel a refait surface dans les médias à l’occasion du 21e épisode du Skweek Show by Tony Parker. L’Agathois, qui a fait le choix de ne plus jouer en équipe de France pour honorer un contrat des plus lucratif au Zénith Saint-Pétersbourg, revient sur ce choix, deux ans après.

All-Star en VTB League, un championnat au niveau en forte baisse depuis le début de la guerre en Ukraine, l’ex-international français assure vouloir toujours participer aux Jeux olympiques de Paris avec les Bleus. Il dit même avoir échangé à ce titre avec le sélectionneur Vincent Collet et le manager général de l’équipe de France Boris Diaw. « Si on trouve une solution, j’espère être là pour les JO 2024 », affirme-t-il. Seulement, les conditions pour se rendre de nouveau éligible à une sélection nationale ne semblent pas lui apparaître intéressantes, malgré sa frustration de ne plus jouer en EuroLeague. « L’année prochaine je suis prêt à revenir en Europe avec un salaire un peu moins élevé (qu’ici) », annonce-t-il.

