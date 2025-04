[Vidéo] L’épisode de « Fierté Tango » sur l’élimination surprise de Bourges en playoffs

Le Tango Bourges Basket a diffusé le 14e épisode de sa série documentaire Fierté Tango, consacré à la semaine qui a vu le club berruyer être éliminé en quarts de finale des playoffs de La Boulangère Wonderligue par le Tarbes Gespe Bigorre. Un revers inattendu, vécu de l’intérieur, qui montre les émotions et la dignité du groupe dans la défaite.

Battues à domicile lors du match aller (74-76), les joueuses de Tarbes ont créé la sensation en allant s’imposer sur le parquet de Bourges lors du retour, avec exactement les trois points d’écart nécessaires à la qualification (79-82). Numéro 1 de la saison régulière, le Tango Bourges Basket est tombé face à la fraîcheur, l’audace et la réussite des Pyrénéennes.

Le club a choisi de documenter cette semaine décisive dans un épisode particulièrement fort de sa série Fierté Tango, disponible sur sa chaîne YouTube. On y découvre la préparation du groupe, les moments de tension, et surtout les émotions dans le vestiaire après l’élimination.

Dans les dernières minutes de l’épisode, la caméra capte le discours du coach Olivier Lafargue, lucide et touchant après cette sortie prématurée :

« Ce n’est pas la fin qu’on espérait. Je suis triste pour vous. Félicitations à Tarbes, elles ont fait de belles choses. Il nous reste un dernier match pour finir sur de bons souvenirs. Je sais que ce n’est pas facile. On doit réduire les erreurs, des petites choses. C’est la vie. Je suis triste, mais si on reste triste longtemps, on ne sera pas prêt pour le prochain match. C’est ce que j’espère pour vous. Faites ce que vous voulez, mais revenez avec de l’énergie. »