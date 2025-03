[Vidéo] Les Américains à la rescousse : les game-winners de JaCori Payne et Siyani Chambers

Ce vendredi 28 février au soir, Blois et Aix-Maurienne ont vu leurs destins sauvés par leurs extérieurs américains. Ces derniers leur ont offert sur un plateau une victoire à l’extérieur importante pour la suite de la compétition. Dans des matchs serrés contre deux équipes de la seconde moitié de tableau, respectivement Antibes et Evreux, l’ADA et l’AMSB l’ont emporté de trois points (71-74 et 88-91) grâce à deux game-winners à 3-points. L’un de Siyani Chambers à 0,3 secondes du terme, l’autre de JaCori Payne au buzzer. Des scénarios marquants au cours d’une soirée ou cinq des huit matchs se sont décidés par quatre points d’écart ou moins.

En ce qui concerne l’œuvre de JaCori Payne avec Aix-Maurienne, ce buzzer-beater est d’autant plus remarquable qu’il arrive sur une dernière possession où le coach Kenny Grant a choisi de ne pas prendre de temps-mort. Il a fait confiance à ses hommes pour attaquer une défense d’Évreux désorganisée, qui figure parmi les pires du championnat. Finalement, c’est son meneur américain, en-dessous de ses standards jusque là (11 points et 6 passes au final), qui a pris ses responsabilités en gardant la balle sur les 12 dernières secondes. Il a profité d’un switch hésitant pour tirer en reculant loin derrière la ligne. Le tir sera finalement rentré… avec la planche, pour climatiser le public normand :

Le scénario est plutôt similaire pour Blois. À la différence qu’après un lay-up d’Antoine Eito (5 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) pour Antibes à 17 secondes du terme, le coach blésois David Morabito a choisi de prendre un temps-mort. Bien lui en a pris. Après avoir remonté la balle, Siyani Chambers (4 points et 3 passes décisives) a profité d’une feinte d’écran pour piéger son défenseur avec un crossover et shooter. Les Antibois ont tenté d’égaliser dans les trois dixièmes restants après temps-mort, sans succès. De quoi valider une cinquième victoire d’affilée pour une ADA Blois en pleine bourre.