[Vidéo] L’incroyable panier contre son camp de Marie Pardon : « Une erreur professionnelle de ma part »

Que s’est-il passé dans la tête de Marie Pardon en toute fin de période ? Entendant la sirène sonner après un échec de Magali Mendy à 3-points, l’internationale française a négligemment jeté le ballon dans son propre cercle. Sauf que ce n’était pas le buzzer de la mi-temps, mais bien des 24 secondes, et il restait plus d’une seconde à jouer.

Cela donne un panier gag, rarement (jamais ?) vu à ce niveau-là, et qui a dû faire passer un terrible moment de solitude à Marie Pardon dans le vestiaire landais, vu la tournure des évènements. Grâce à ce panier, Tarbes a ainsi bouclé la première période en tête (43-44).

🙃 L’incroyable panier contre son camp de Marie Pardon : la vidéo la plus gag de la saison ? 🗣️ Un gros moment de solitude pour la Landaise : « une erreur professionnelle de ma part ! » 📈 Mais aussi (surtout ?) son meilleur match de l’année ! 😂 https://t.co/FJUETZlSkX pic.twitter.com/IwQoRMgqoe — BeBasket (@Be_BasketFr) March 30, 2025

« Je croyais qu’il ne restait plus de temps », a-t-elle admis au micro de Sud Ouest. « C’est une erreur professionnelle de ma part, je m’en suis excusée auprès de mes coéquipières et du staff, et il était indispensable pour moi de me racheter, d’apporter quelque chose pour l’équipe. J’avais honte et il était inconcevable pour moi que l’on se retrouve à une possession de perdre le match. »

De fait, la Lyonnaise a entièrement assumé au retour des vestiaires, avec une superbe réaction pour pleinement participer à la grosse série de Basket Landes (victoire 90-64). Avec 8 points (son record de la saison) et 5 passes décisives, l’ancienne meneuse de… Tarbes a même signé l’une de ses meilleures performances d’un exercice 2024/25 pas toujours très joyeux à titre individuel. Et ça, à l’approche des playoffs, c’est beaucoup moins anecdotique qu’un simple moment d’égarement.