[Vidéo] Où regarder le match décisif des finales de NM1 entre Challans et Mulhouse ?

C’est l’heure de l’apogée, du bouquet final de cette saison de NM1. Le titre de la troisième division française va se jouer ce dimanche 22 juin lors d’un Match 3 décisif de finale des playoffs. L’autre équipe promue en ÉLITE 2 (ex-Pro B), avec les premiers de saison régulière Boulazac, sera connue. Qui du Vendée Challans Basket ou du Mulhouse Basket Agglomération sera titré ?

Réponse à partir de 15h30. Le match se disputera à la salle Michel Vrignaud de Challans et ses 2452 places. En ce qui concerne la diffusion, celle-ci sera à plusieurs endroits. Sur la Page Facebook de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) d’abord, avec une prise d’antenne à 15h10. Même horaire pour la TV Vendée, qui retransmettra aussi le match en direct sur sa chaîne Youtube, et sur les boxs : Orange chaîne 362, Free chaîne 924, Bouygues chaîne 371, SFR chaîne 525 et TNT canal 34.

Les cartes sont rebattues

Challandais et Mulhousiens sont à égalité 1-1 après les deux premiers matchs de la série. Les premiers ont remporté le Match 1 à l’extérieur (60-63), avant de se faire corriger par les seconds qui se sont vengés au Match 2, eux aussi à l’extérieur (59-89). Face à une équipe « qui défie tous les pronos », Challans s’est « peut-être vu trop beau, trop vite » selon le capitaine Grégory Bengaber, comme il l’a expliqué au micro de Ouest-France.

Sur une belle décisive, encore plus dans une finale pour le titre, toute les cartes sont de toute façon rebattues. Les deux équipes sont capables de l’emporter. Le public vendéen jouera par contre un rôle essentiel dans la bonne fortune de son équipe, qui rêve d’une montée en deuxième division, plus de 30 ans après…