[Vidéo] Ousmane Dieng bat son record de points en G-League

On le voyait monter en puissance depuis quelques semaines en G-League. Ce n’était qu’une question de jours avant qu’il batte son précédent record de 25 points, atteint deux fois cette saison. Ousmane Dieng (2,08 m, 20 ans) a marqué 28 points cette nuit dans la défaite du OKC Blue contre les Greensboro Swarm (113-110). Il a principalement attaqué le panier, marquant 11 de ses 16 tentatives à 2-points (1/5 à 3-points), en plus de 7 rebonds et 5 passes décisives. Après son premier triple-double, c’est un nouveau coup d’éclat qui montre ses progrès et sa prise de confiance. Reste maintenant à confirmer cela à l’échelon supérieur, en NBA. Mais cela ne devrait arriver que la saison prochaine. Le Thunder joue actuellement les premières places de la Conférence Ouest, et il est peu probable que le n°11 français de la Draft 2022 participe aux playoffs.

Dans le même match, son compatriote à l’intérieur s’est aussi illustré. Olivier Sarr a réussi son quatrième double-double d’affilée, avec 18 points à 7/8 aux tirs, 13 rebonds, 2 passes décisives et 5 contres. Les Français sont décidément en pleine forme dans la ligue secondaire. La nuit dernière, c’est Sidy Cissoko qui avait marqué 23 points. C’était alors son quatrième match au-delà des 20 unités sur les cinq derniers.

Ci-dessous les highlights des deux tricolores d’OKC (une vidéo chacun) :

These @okcblue players left it all on the court! 🔥

Ousmane Dieng dropped a career-high, 28 PTS accompanied by a 18 PTS & 13 REB double-double from Olivier Sarr during this evening’s matchup against the Swarm. pic.twitter.com/TFa4xgzZxv

