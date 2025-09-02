Recherche
Équipe de France

[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele apprend le forfait d’Alexandre Sarr en conférence de presse !

Si la fédération a annoncé le forfait d'Alexandre Sarr pour le reste de l'EuroBasket à 18h, les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas au courant avant d'affronter la Pologne. Le capitaine Guerschon Yabusele l'a appris en conférence de presse.
[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele apprend le forfait d’Alexandre Sarr en conférence de presse !

Guerschon Yabusele félicité par Alexandre Sarr pour son trophée de MVP du match

Crédit photo : Julie Dumélié

Quand notre confrère de la FIBA a interrogé Guerschon Yabusele sur le forfait d’Alexandre Sarr, officialisé par la FFBB sur les coups de 18h, on a d’abord cru que le capitaine des Bleus n’avait pas compris la question en anglais.

« Je ne suis pas médecin, ce n’est pas à moi de vous donner des nouvelles », a-t-il d’abord répondu. « On garde un œil sur la situation. S’il peut revenir, on sera plus qu’heureux car il nous manque. Et s’il ne peut pas, on trouvera une solution, comme ce soir. » 

Un choix du staff,
« pour éviter qu’on se pose des milliers de questions »

Mais non, c’est juste que le natif de Dreux n’était pas informé. « Guerschon ne le savait pas car j’ai décidé de ne pas l’annoncer au groupe avant le match pour éviter qu’on se pose des milliers de questions », a précisé Frédéric Fauthoux après. « Déjà qu’on s’en pose pas mal… » 

Quand la presse française a relancé la question sur l’absence de Sarr, le New-Yorkais a paru interloqué, faisant répéter le mot « forfait » avant de se voir confirmer l’information par Julien Guérineau, l’attaché de presse de l’équipe de France. « Il est forfait ?! Depuis quand ? » 

Il lui a alors fallu quelques secondes pour digérer la nouvelle avant de relever la tête. « Je ne vais pas mentir, forcément que c’est un sacré casse-tête. Surtout quelqu’un comme Alex qui a la taille, l’envergure, qui nous aide beaucoup en défense, qui est un poste 5 qui peut s’écarter. On perd toutes ses qualités. On est trois intérieurs et on va forcément trouver un moyen. On a vu Timothé faire des minutes en 4, il y a aussi d’autres joueurs qui peuvent. On verra en fonction des match-up, des équipes, mais on va être prêts pour tout. On ne se cherche pas d’excuses et on va jouer avec les joueurs qu’on a. » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
