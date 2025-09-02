[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele apprend le forfait d’Alexandre Sarr en conférence de presse !

Quand notre confrère de la FIBA a interrogé Guerschon Yabusele sur le forfait d’Alexandre Sarr, officialisé par la FFBB sur les coups de 18h, on a d’abord cru que le capitaine des Bleus n’avait pas compris la question en anglais.

« Je ne suis pas médecin, ce n’est pas à moi de vous donner des nouvelles », a-t-il d’abord répondu. « On garde un œil sur la situation. S’il peut revenir, on sera plus qu’heureux car il nous manque. Et s’il ne peut pas, on trouvera une solution, comme ce soir. »

Un choix du staff,

« pour éviter qu’on se pose des milliers de questions »

Mais non, c’est juste que le natif de Dreux n’était pas informé. « Guerschon ne le savait pas car j’ai décidé de ne pas l’annoncer au groupe avant le match pour éviter qu’on se pose des milliers de questions », a précisé Frédéric Fauthoux après. « Déjà qu’on s’en pose pas mal… »

Quand la presse française a relancé la question sur l’absence de Sarr, le New-Yorkais a paru interloqué, faisant répéter le mot « forfait » avant de se voir confirmer l’information par Julien Guérineau, l’attaché de presse de l’équipe de France. « Il est forfait ?! Depuis quand ? »

👀 Quand Guerschon Yabusele apprend le forfait d'Alexandre Sarr en… conférence de presse ! 🗣️ "Il est forfait ?! Depuis quand ?" 🔇 Freddy Fauthoux n'a pas voulu informer les joueurs avant le match, "pour éviter qu'ils se posent mille questions." 🇫🇷 https://t.co/MiT34t9d2D pic.twitter.com/bThA8GP2X1 — BeBasket (@Be_BasketFr) September 2, 2025

Il lui a alors fallu quelques secondes pour digérer la nouvelle avant de relever la tête. « Je ne vais pas mentir, forcément que c’est un sacré casse-tête. Surtout quelqu’un comme Alex qui a la taille, l’envergure, qui nous aide beaucoup en défense, qui est un poste 5 qui peut s’écarter. On perd toutes ses qualités. On est trois intérieurs et on va forcément trouver un moyen. On a vu Timothé faire des minutes en 4, il y a aussi d’autres joueurs qui peuvent. On verra en fonction des match-up, des équipes, mais on va être prêts pour tout. On ne se cherche pas d’excuses et on va jouer avec les joueurs qu’on a. »