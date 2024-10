[Vidéo] Quand Milan Barbitch (Nanterre) plante un tir de plus de 20 mètres

Au buzzer du troisième quart-temps contre l’Élan Chalon (91-70), Milan Barbitch (1,96 m, 23 ans) s’est offert le tir le plus lointain de ce début de saison en Betclic ÉLITE. Une flèche de plus de 20 mètres pour encore un peu plus enfoncer les Bourguignons dans le doute (71-57, 30e minute).