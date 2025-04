[Vidéo] Quand Tyson Ward s’improvise journaliste en conférence de presse avec Hifi et Splitter

Drôle de séquence samedi soir à Bercy… Alors que la conférence de presse de Tiago Splitter et du MVP Nadir Hifi battait son plein après le sacre de Paris en Coupe de France, Tyson Ward s’est immiscé parmi les médias présents, s’est assis au premier rang avec le Trophée Robert-Busnel sur ses genoux et a sorti sa plus belle imitation de journaliste.

Tyson Ward : « J’ai une question pour tous les deux. C’est le premier trophée de la saison pour vous : comment vous sentez-vous ? Racontez-nous vos émotions. Qu’est-ce que vous êtes dit dans les vestiaires ? Qu’avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps pour les motiver ? »

Tiago Splitter (amusé) : « Tyson Ward a donné le ton défensivement sur Hudgins. Il a fait ce que l’on voulait et ça a été un élément majeur du match. Bien sûr, en attaque, on a T.J. et Nadir mais Tyson Ward est énorme en défense cette saison. »

Tyson Ward : « Merci, ça me fait plaisir. Nadir, qu’est-ce que cela veut dire pour toi d’être MVP. MVP mec, meilleur joueur de la compétition ! Qu’est-ce que cela signifie ? »

Nadir Hifi : « C’est très bien ! Mais le plus important pour moi est surtout d’avoir Tyson Ward dans mon équipe, le meilleur défenseur d’Europe ! C’est toujours bon de gagner des trophées avec toi… Mais tu ne peux toujours pas défendre sur moi ! »