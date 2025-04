[Vidéo] Sya Plaucoste saute au-dessus d’un adversaire : le dunk de l’année en NM1 ?!

Sur Instagram, les commentaires ramènent forcément l’action à celle de Vince Carter. Alors oui, du haut de ses 202 centimètres, Ibrahima Traoré n’a rien d’un Frédéric Weis, lui qui ne disputait que son cinquième match professionnel mardi soir, plus habitué à la Nationale 3 (4 points de moyenne).

Toujours est-il que le jeune intérieur de l’EAB a vu un avion lui passer au-dessus lors des dernières secondes d’Angers – Berck. Passé tout proche de la perte de balle, Sya Plaucoste (1,93 m, 23 ans) est venu sceller la victoire nordiste à Jean Bouin (86-64), celle du maintien pour l’ABBR, en sautant au-dessus de Traoré, qui lui a certes facilité la tâche en se recroquevillant légèrement…

😳 L’énorme dunk de Sya Plaucoste au-dessus des 202 centimètres d’Ibrahima Traoré ! ✈️ https://t.co/h5wk5z40b4 📹 Vidéo capturée par Lauriane Amoroso de l’ABBR pic.twitter.com/QjnHkkXbsR — BeBasket (@Be_BasketFr) April 23, 2025

Aperçu lors du concours de dunks du All-Star Game LNB en 2019, Sya Plaucoste a donc fait parler ses qualités athlétiques pour signer l’une des actions de la saison en Nationale 1. Parfois mis au placard ces dernières semaines (seulement 2 minutes au Pôle France le 1er avril), l’ancien blésois a surtout obtenu son plus gros temps de jeu depuis la mi-janvier (25 minutes), et en a profité pour se faire remarquer avec 16 points à 7/14, 5 rebonds et 3 interceptions.