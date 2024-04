Villeneuve d’Ascq écarte Angers et va en demi-finale… mais sans Kennedy Burke !

Le leader de la saison régulière Villeneuve d’Ascq n’a pas eu la tâche aisée face à Angers, mais il passe ! Que ce soit à l’aller à Jean-Bouin (73-82) ou au retour au Palacium (100-91), l’ESBVA-LM n’aura jamais été tranquille dans sa double-confrontation face à l’UFAB. Qu’importe, le finaliste de l’EuroLeague Féminine complète le dernier carré des playoffs LFB et affrontera Lattes-Montpellier pour une place en finale.

⚡️ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗱'𝗔𝘀𝗰𝗾 𝘀'𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶è𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝘂𝗿𝗸𝗲. Le leader a confirmé son statut en remportant cette double confrontation face à Angers et fonce vers les demi-finales. #BasketLFB I #PlayoffsLFB pic.twitter.com/16svNXDwyQ — LFB (@basketlfb) April 23, 2024

Une dernière révérence pour Kennedy Burke… avant de rejoindre la WNBA

C’est sur une dernière belle prestation de Kennedy Burke que Villeneuve d’Ascq va pouvoir tenter de briguer le championnat de France, après sa défaite en finale la saison dernière. L’intérieure américaine a en effet disputé son dernier match au Palacium et avec l’ESBVA-LM, avant de rejoindre la WNBA et le New York Liberty. Avec ses 20 points à 8/14 aux tirs, la double MVP du championnat de France a accompli ce qu’elle a toujours fait dans le Nord, être une leader.

Et il fallait bien cela pour écarter une accrocheuse équipe d’Angers sur l’ensemble des deux matchs. Car même face à une énorme réussite extérieure (14/29 à 3-points), les Angevines ne se sont jamais découragées (72-69, 31′), pour ce qui constituera le dernier match de Leïla Lacan avec l’UFAB (15 points). Face au favori pour le titre et avec l’exclusion de Jasmine Bailey (15 points) à 5 minutes de la fin, c’en était finalement trop pour Angers (100-91), résistant mais pas gagnant lors des 80 minutes en cumulés face à Villeneuve d’Ascq.