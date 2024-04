Villeneuve d’Ascq se fait peur à Angers mais s’en sort bien avant le match retour

Après la mauvaise surprise tarbaise pour Bourges, on n’était pas loin d’une stupeur angevine pour Villeneuve d’Ascq. Le vice-champion de l’EuroLeague Féminine était mené avant d’entamer le dernier quart-temps à Angers (65-63, 30′). Mais l’ESBVA-LM a eu les ressources nécessaires pour l’emporter (73-82) et obtenir un avantage de neuf points avant le quart de finale retour au Palacium mardi 23 avril.

Le leader a tremblé mais a réussi à se relever pour faire tomber Angers ! ⚔️#BasketLFB I #PlayoffsLFB pic.twitter.com/3n0LOtKaWv — LFB (@basketlfb) April 19, 2024

L’UFAB a fait douter les vices-championnes d’Europe, « mais pas assez »

Pourtant, les joueuses de Rachid Méziane avaient ce premier match des playoffs en main à la mi-temps (31-43, 20′). Mais les leaders angevines Jasmine Bailey (22 points) et Leïla Lacan (12 pts) ont sonné la révolte. À coup de tirs extérieurs notamment (12/32 à 3-points), l’UFAB a remporté le 3e quart-temps 34 à 20. « Faire -9 contre la seconde équipe d’Europe, il y a plus que du positif, soulignait Aurélie Bonnan après la partie auprès du Courrier de l’Ouest. Mais on loupe le cap quand on passe devant dans le troisième quart. On ne les a pas fait assez douter, pas assez longtemps », regrettait cependant la technicien angevine.

Et @ufab49 revient à 2 petits points sur cette bombinette de Julie Wojta ! 🏹 Quel match à Jean Bouin ! 🤩#SKWEEKLive #BasketLFB pic.twitter.com/NNCRVWahse — SKWEEK (@skweektv) April 19, 2024

Car Angers n’a pas su contrer la réaction d’orgueil de la raquette villeneuvoise, emmenée par Kariata Diaby (18 points et 6 rebonds) et Janelle Salaün (17 points et 7 rebonds) ce vendredi soir à Jean-Bouin. Ainsi, Villeneuve d’Ascq est finalement parvenu à s’imposer de neuf points dans le Maine-et-Loire (73-82). Le premier match suivant une aventure européenne est parfois compliqué. L’ESBVA-LM en est ressortie victorieuse et a peut-être fait le plus dur avant de recevoir ce mardi 23 avril (20h50) au Palacium.