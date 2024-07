Les trois défaites consécutives des Bleus en préparation : « Cela nourrit des inquiétudes et c’est légitime »

Pour Vincent Collet, l’équipe de France continue d’avancer dans sa préparation vers les Jeux olympiques de Paris 2024 malgré un 3e revers consécutif, cette fois contre le Canada (73-85). Dans le match pendant une bonne partie de la rencontre, l’élastique bleu a fini par céder face aux Canadiens, pourtant privés de Jamal Murray.

Mais les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont une nouvelle fois mis en exergue le manque de répondant offensif des Bleus. Ces derniers ont en plus fait quelques cadeaux à leur adversaire, comme ces 20 ballons perdus ce vendredi 19 juillet. Après cette première rencontre au CO’Met d’Orléans, Vincent Collet revient sur les défauts lancinants de son équipe, visibles depuis le début de la préparation.

Toujours un manque de points des extérieurs

« Il a manqué des points dans le secteur extérieur avec des tirs ouverts non convertis. J’ai regretté que lorsqu’on est passé devant en début de 2e mi-temps, on a cafouillé plusieurs possessions consécutives. On aurait pu avoir un momentum dont on s’est donc privé. On est encore revenus, en étant tout près à la fin 3e quart-temps mais on sentait qu’on y croyait déjà beaucoup moins. On pioche car offensivement, on a des solutions limitées. Mais en première mi-temps, on a progressé. C’était mieux que les matchs précédents »

Les balles perdues ont nourri les Canadiens

« On a mieux répondu physiquement. Ce qui nous a fait mal, c’est le backcourt. Même si la défense a été consistante sur la durée du match. Quand ils ne savent plus quoi faire, ils peuvent s’en remettre à Shai, mais aussi à Nembhard qui a fait aussi beaucoup de chantiers. Nous, on a marqué 4 points en 1 contre 1, et eux 20. L’autre grosse différence se situe sur les balles perdues (2 points en contre-attaque pour la France, 14 pour Canada ndlr). C’est la première stat’ qui saute aux yeux, car on marque un nombre de paniers similaires, avec les mêmes réussites. Ils ont eu davantage de lancers francs (26/30 contre 15/20 pour la France ndlr). Mais voilà, il y a dix balles perdues d’écarts. »

Une lente évolution… et des inquiétudes ?

« Ce soir, on avance. On voudrait que cela soit plus rapide. Il y a quand même des progrès. Il faut que ces derniers soient plus constants. Il faut aussi qu’on gagne en sérénité, en enchaînant pas 3-4 mauvaises possessions. On doit gagner en maturité mais surtout en sérénité. On ne va pas lâcher l’affaire. On vient de perdre trois fois consécutivement. Cela nourrit des inquiétudes et c’est légitime. Mais on ne doit pas abandonner. Cela doit nous booster. Il faudra que l’on soit prêt pour le premier match. On sait que si l’on négocie bien le début, les choses peuvent vite évoluer. On doit continuer à avancer. »

Propos recueillis à Orléans.