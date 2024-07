Vincent Collet et son staff avaient choisi de préparer les Jeux olympiques de Paris avec un groupe élargi à 18 joueurs, dans le but notamment de trouver la bonne formule sur les lignes arrières. Ousmane Dieng, Killian Hayes, Nadir Hifi et Jaylen Hoard partis, et alors qu’Elie Okobo et Theo Maledon sont les derniers coupés, le sélectionneur s’est exprimé dimanche sur la difficulté d’établir la liste définitive en vue des Jeux. Une liste désormais connue.

« C’est un choix difficile. Il y a eu des années où c’était plus simple. Là on est dans une situation très particulière. Lorsque cela dépend de la FIBA (comme c’est le cas lors des Euro ou des Mondiaux), on a davantage de temps pour donner notre liste définitive. Avec le CNOSF, la contrainte est terrible car on est piégés par la NBA, qui nous limite à 28 jours de prépa avant une compétition, et donc on doit se prononcer au bout d’une semaine de travail collectif seulement. Le timing est compliqué. »

Un timing compliqué et une épée de Damoclès qui plane au-dessus des joueurs qui ne manque pas de perturber la préparation du groupe selon le technicien normand.

« C’est une pollution. Les joueurs, à partir de l’annonce (de la liste définitive), pourront enfin travailler sur leurs rôles respectifs. La phase de mise en concurrence les pousse à vouloir se montrer dans l’optique d’une sélection, et parfois cela crée une distorsion entre ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils sont obligés de faire pour gagner leur place. C’est forcément une situation un peu bâtarde. Mais à laquelle on ne peut pas échapper. »

Et si l’exercice est compliqué, Vincent Collet se félicite néanmoins des effets positifs que le processus de sélection mis en place cette année a pu apporter au groupe jusqu’ici. « L’an dernier on a fait l’inverse pour éviter de perdre du temps, et ça a eu des effets pervers. Ce qu’on a observé sur cette campagne de préparation, c’est que les joueurs ont mis beaucoup d’intensité. »

Une intensité que le vice champion olympique à Tokyo souhaite voir ses joueurs prolonger au-delà l’annonce de ce jour. « Ce que je vais leur demander, c’est de maintenir ce niveau d’engagement et de détermination, bien que leur place dans l’équipe soit garantie. » Premiers éléments de réponse, ce lundi à 21h, à l’Arena Sud de France.

Propos recueillis à Montpellier,