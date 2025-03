Quand Vincent Collet conseille Donovan Mitchell sur ses placements défensifs : « J’ai senti qu’il était plutôt friand de mes remarques »

Sélectionneur à la retraite depuis le mois d’août 2024, et la (presque) fabuleuse conclusion des Jeux Olympiques de Paris, Vincent Collet occupe désormais le poste de consultant chez les Cleveland Cavaliers. En interview pour NoA Basket, le technicien octuple médaillé avec les Bleus a détaillé son rôle auprès de Kenny Atkinson.

« Je suis en lien direct avec le head coach. L’essentiel de mon travail, c’est de regarder tous les matchs que peuvent disputer les Cavaliers et ensuite d’envoyer systématiquement les commentaires et l’analyse que j’ai pu faire de ce match. En sachant que ce qui intéresse Kenny en premier lieu, c’est d’avoir un regard très européen sur ces matchs-là. Ils aiment bien avoir cette vision européenne. En ce moment on est pas mal sur les aspects défensifs par rapport à la proximité des playoffs. On veut encore franchir un step sur notre défense et là ça me donne la possibilité de le faire. »

« Devenir complètement assistant en NBA,

c’est la première possibilité pour la saison prochaine »

S’il n’intervient pas directement sur le parquet, Vincent Collet peut tout de même avoir des rapports avec certains joueurs des Cavs. Il partage notamment une anecdote sympathique avec Donovan Mitchell, l’une de ses victimes en quart de finale de la Coupe du Monde 2019.

« J’ai des contacts directs avec les joueurs. Ça m’arrive, lors des dernières fois où je me suis déplacé, d’échanger avec eux et de leur dire des choses que je remarque, mais je le fais surtout avec les coachs. C’est toujours positif d’échanger avec les joueurs, mais il faut parfois gratter pour savoir si c’est vraiment sincère et réel. Par exemple, je reconnais que j’étais un peu surpris, ça se passe plutôt très bien avec Donovan Mitchell qui est vraiment toujours très sympa avec moi. Pour lui avoir fait deux ou trois fois des petites remarques sur des placements défensifs, j’ai senti qu’il était plutôt friand de ça. La première fois, il était un peu surpris mais il a finalement trouvé ça intéressant. »

Alors que Vincent Collet a rejeté la rumeur Strasbourg, impossible en raison de ses engagements avec Cleveland et la fédération française, il a surtout réitéré son envie de retrouver les bancs de touche. Avec le staff technique des Cavaliers comme priorité…

« Kenny aurait souhaité que je sois l’un de ses principaux assistants dès cette année, mais le front office n’a pas voulu. La première possibilité pour la saison prochaine, c’est de devenir complètement assistant en NBA. C’est l’un de mes objectifs pour 2025/26. […] Je continue à regarder beaucoup l’Euroleague parce que je considère que c’est là où il y a le plus à apprendre pour n’importe quel coach. »