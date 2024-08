Vincent Collet : « On peut être fiers mais on voulait plus »

Vincent, quelle est votre réaction après cette nouvelle défaite en finale olympique ?

C’était déjà une belle performance pour nous d’être ici. On peut être fiers de la façon dont on a joué contre les États-Unis dans cette finale mais nous sommes des compétiteurs et on voulait plus. On voulait accomplir quelque chose de spécial. On n’était pas si loin, à -3 dans les trois dernières minutes, alors qu’on avait déjà manqué plusieurs lancers-francs et perdu quelques ballons. Face à une équipe comme Team USA, c’est interdit car ça leur donne du jeu rapide. La seule chose que j’ai en tête, c’est que j’aurais aimé voir comment ils auraient réagi si on avait repris les commandes. Mais peut-être que Steph Curry aurait mis les mêmes shoots quand même… Mais je dois admettre que j’attendais plus aujourd’hui. J’aurais espéré mieux. Mais pour battre les États-Unis, il faut réussir le match parfait et on ne l’a pas fait. Je pense sincèrement qu’avec juste un peu plus, on aurait pu faire bien mieux, j’en suis convaincu. On n’a pas saisi notre chance. Il faut se tourner vers la prochaine fois maintenant.

Pouvez-nous vous parler de vos choix, avec des joueurs qui sont sortis de la rotation

Il y avait plusieurs idées générales. La première, c’est qu’on ne pouvait pas rivaliser avec Team USA sans avoir une intensité folle, un peu ce qu’on avait fait sur les deux matchs précédents. Mais il fallait justement tenir compte de ces deux rencontres. On voit par exemple qu’Isaïa Cordinier a eu beaucoup plus de mal et je pense que c’est dû à la débauche d’énergie qu’il a eu contre le Canada et l’Allemagne. Concernant Nando, je le connais, je sais que c’est un champion : je l’ai pas mal économisé mais j’avais quand même une idée derrière la tête. Dans ce type de match, de grand match, on a besoin d’être très disciplinés : on perd moins de balles qu’eux, c’est un signe fort, même si je regrette les deux – trois qui étaient évitables. Les rotations étaient faites pour maintenir ce niveau d’intensité. À l’intérieur, il y en a eu moins car Guerschon et Victor nous ont porté tout au long du match. Mathias et Rudy ont plutôt fait des entrées satisfaisantes mais les deux autres étaient très bons. À l’extérieur, il fallait apporter du sang-frais, ce n’est pas facile de défendre contre ces joueurs. Curry ne se contente pas de shooter, il est toujours en mouvement. Un joueur comme Bilal, qui n’avait pas joué le match précédent, s’en est bien sorti. C’est aussi pour cette raison-là. On savait qu’on aurait besoin de tout le monde.

Comment envisagez-vous l’avenir pour l’équipe de France ?

Il faut bien comprendre que l’équipe de cette année est à la croisée des chemins. Nando De Colo et Nicolas Batum vont arrêter. Il faudra que l’équipe de France reparte avec des ressources nouvelles. Ce qui est très positif, c’est que des jeunes arrivent derrière mais il faut du temps pour arriver au plus haut niveau. On sait qu’on a du monde pour la suite : Victor est déjà très fort et le sera encore bien plus fort dans les années à venir, il n’a que 20 ans. Ce soir, il a été exceptionnel pour moi, il a été dans le combat, il a dominé la raquette, en particulier notre futur ex-pas-joueur (Joel Embiid, ndlr), qu’il a malmené en début de match. L’équipe de France voudra continuer à se maintenir au meilleur niveau mondial. C’est ce qu’on peut lui souhaiter et j’espère que ce sera le cas.

Propos recueillis à Paris,