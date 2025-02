Vincent Poirier au bon souvenir du Real Madrid, Sylvain Francisco n’enchaîne pas après son record

Loin des câlins du matin, lors de ses retrouvailles au shooting avec ses ex-coéquipiers du Real Madrid, Vincent Poirier a fait très mal à son ancienne équipe. Le pivot de l’Anadolu Efes Istanbul a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison, sa deuxième plus haute performance offensive du moins, avec 15 points à 7/9, 8 rebonds et 2 contres pour 19 d’évaluation en 25 minutes.

« Plus que la victoire, c’est notre état d’esprit que je retiens », a déclaré l’intérieur français après coup, particulièrement clutch avec 4 des 8 derniers points de l’Efes, en plus d’un contre décisif sur Campazzo. « On a montré qu’on avait de la fierté et la façon dont on a joué est positive en vue de la fin de saison. Et personnellement, si je peux continuer à performer comme ça jusqu’à la fin… »

Avec également 5 points à 2/5, 1 rebond et 1 passe décisive en 12 minutes de Rodrigue Beaubois, l’Anadolu Efes a remporté une victoire cruciale en vue du sprint final (79-73). Désormais 12e, l’équipe turque revient à une seule longueur du Real Madrid (13v-12d), dernier qualifié virtuel pour les play-in.

Cinq jours après avoir établi son record en EuroLeague (33 points face au Bayern Munich), Sylvain Francisco est resté beaucoup plus calme face à l’ALBA Berlin (5 points à 1/7, 2 rebonds, 4 passes décisives et 4 balles perdues en 26 minutes). Mais à choisir, il y a fort à parier que l’ancien meneur de Roanne privilégie l’issue de cette soirée, puisque le Zalgiris Kaunas a renoué avec la victoire contre la lanterne rouge (73-53).