Vincent Poirier brille encore, l’Anadolu Efes égalise chez le Panathinaïkos

Après une première défaite frustrante à Athènes, l’Anadolu Efes Istanbul s’est parfaitement repris ce jeudi soir en remportant le match 2 des quarts de finale d’EuroLeague face au Panathinaikos (76-79). Dans une rencontre dominée par les Grecs pendant plus de trois quart-temps, les Turcs ont trouvé les ressources pour renverser la situation grâce à un finish dantesque… et à un Vincent Poirier encore très solide.

Aligné 24 minutes par Luca Banchi, Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) a été précieux dans la raquette. Le pivot français a compilé 16 points à 7/11 aux tirs, 10 rebonds et 2 contres pour une évaluation de 23. Après un début de match compliqué pour l’Anadolu Efes (29-17 à la fin du premier quart), l’ancien joueur du Real Madrid a été un des moteurs du retour des siens.

Face à un Panathinaikos en contrôle jusqu’à la 30e minute (60-50), les visiteurs ont haussé le ton, étouffant le MVP Kendrick Nunn (14 points à 6/17 dont 1/6 à 3-points) et provoquant 14 pertes de balle. Shane Larkin a terminé le travail dans le money time, avec 8 de ses 20 points inscrits dans les deux dernières minutes, dont un tir primé spectaculaire et deux lancers décisifs. Perry Dozier (14 points) et Dan Oturu (11 points, 4 rebonds) ont aussi contribué à cette victoire cruciale qui s’est toutefois jouée sur la dernière possession, avec une potentielle faute de Poirier sur l’avant-dernier tir de Nunn.

👀🤏Kendrick Nunn was that close to sending Game 2 against Anadolu Efes into overtime!

Panathinaikos fans are complaining about a contact from Vincent Poirier with Kendrick Nunn on the first shot attempt! pic.twitter.com/0KiN6VlxGW

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 24, 2025