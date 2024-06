Vincent Poirier va bien s’engager deux ans à l’Anadolu Efes

Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) va bien évoluer à l’Anadolu Efes. Déjà évoquée, son arrivée chez le vainqueur de l’EuroLeague 2021 et 2022 a été confirmée par BasketNews, pour une durée de deux saisons.

Après être passé par la Betclic ELITE, la Liga Endesa et l’EuroLeague et la NBA, Vincent Poirier s’est installé au sein du meilleur club d’Europe en 2021. Malheureusement pour lui, il n’aura réussi à remporter qu’une EuroLeague, sans être sur le terrain lors du Final Four 2023 car blessé. En effet, le pivot a perdu les finales en 2022 contre… l’Anadolu Efes et en 2024 face au Panathinaikos Athènes. Néanmoins, il a remporté moult titre et aspire à finir son expérience madrilène sur un trophée de champion d’Espagne, puisque le Real mène actuellement dans les demi-finales de Liga Endesa face au rival du FC Barcelone.

Surtout, le Français de 30 ans sort d’une bonne saison en EuroLeague lors de laquelle il s’est montré très rentable (9 points à 66,8% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,5 contre en 18 minutes de moyenne) en doublure de Walter Tavares. A l’Anadolu, il n’aura sans doute pas le statut de doublure de luxe et devrait s’affirmer comme l’un des meilleurs postes 5 de la compétition, si ce n’est le meilleur. Un poste qu’il partagera avec le 5/4 letton Rolands Smits (2,08 m, 28 ans) et d’autres éléments. En effet, l’Anadolu Efes va également lever l’option de Derek Willis pour la saison prochaine et prolonger très certainement Daniel Oturu, toujours selon BasketNews.