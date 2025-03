Vitto Brown cartonne pour son retour et Monaco s’amuse au Portel

« On est tellement dedans aujourd’hui » : préservé du déplacement à l’autre bout de la France, Mike James a visiblement apprécié, depuis son canapé, le sérieux mis par l’ASM lors de son voyage au Portel. Un engagement qui ne la caractérise pas toujours, mais qui la rend injouable quand il est présent.

We so locked in today…. — Mike James (@TheNatural_05) March 30, 2025

Dans un remake de l’affiche 2024 de son quart de finale de Betclic ÉLITE, la Roca Team n’a laissé aucune chance à l’ESSM, qui rêvait secrètement d’un gros coup avant un Opalico décisif pour sa survie. Sept minutes pour se chauffer (10-14), puis un coup d’accélérateur pour s’assurer une fin d’après-midi tranquille : 13-32 dès la 12e minute. Où le seul débat qui valait la peine tenait en une question : était-ce un tir à 3-points ou une passe décisive de Nick Calathes ? (Une passe, bien sûr…)

Selon vous c’était fait exprès ou pas ? 😅#BetclicELITE pic.twitter.com/DWBZIXq95O — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) March 30, 2025

Après une intense semaine européenne (victoire en prolongation contre le Zalgiris, gros coup à l’Olympiakos), la Roca Team a vécu un dimanche idéal dans le Nord (91-67). Des joueurs relancés (22 minutes pour Juhann Begarin, 14 pour Georgios Papagiannis), des temps de jeu bien répartis (entre 10 et 19 minutes, sauf Begarin et les 28 de Matthew Strazel) et surtout le retour réussi de Vitto Brown.

Presque deux mois après son dernier match, l’ancien intérieur du Mans (victime d’une lourde chute le 2 février) a renoué avec la compétition, et a parfaitement rentabilisé son come-back. Seulement 10 minutes, oui, mais une activité de tous les instants : 14 points à 100%, un formidable 4/4 à 3-points pour faire passer son pourcentage à 54% en Betclic ÉLITE, 4 rebonds, 2 passes décisives et 19 d’évaluation. Un renfort bienvenu en vue des playoffs de l’EuroLeague, puisque l’ASM est désormais au complet…