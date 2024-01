Vojtech Hruban (Cholet) sort de son trou : « Parfois, tu as juste besoin de t’accrocher »

Vojtech Hruban (2,02 m, 34 ans) a-t-il relancé sa saison ce mercredi 24 janvier ? En panne d’adresse depuis plusieurs semaines, le sniper tchèque de Cholet Basket a inscrit 18 points à 5/6 à 3-points en 18 minutes et son équipe s’est imposée 98 à 93 contre Strasbourg pour lancer le Top 16 de la Ligue des Champions (BCL).

Avant la rencontre, le meilleur marqueur de l’histoire de la BCL se confiait dans Ouest-France sur ses difficultés actuelles, qui avaient même poussé le staff à lui faire démarrer les rencontres sur le banc.

« Parfois tu as juste besoin de t’accrocher, de te dire que cela fait partie d’une saison. Je pense que j’avais réussi à bien démarrer, mais j’ai ensuite été gêné par quelques petits problèmes de santé. À partir de là, j’ai commencé à perdre un peu de rythme et de confiance, et il y a eu du bon et du moins bon. Mais la saison est encore longue, quand ce genre de chose arrive, il faut juste s’entraîner encore plus fort et espérer que cela revienne. »