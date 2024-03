William Howard est bel et bien de retour : 4e match et déjà la 2e meilleure évaluation de la saison !

Avant son retour au Mans, William Howard a été sevré de basket pendant presque deux ans. Ses tracas physiques, marqués par deux opérations des genoux, semble déjà bien derrière lui. Après son match de la renaissance face à Roanne dimanche dernier, le natif de Montbrison a confirmé son retour en grâce ce samedi à Blois !

Avec 27 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour aucun ballon perdu, il a signé la 2e meilleure évaluation de la saison en BetclicELITE (38), en plus de grandement contribuer au succès manceau au Jeu de Paume.

Tout au long de la partie face à l’ADA, les shoots extérieurs du champion de France avec l’ASVEL (7/10 à 3-points) ont fait un bien fou au Mans. L’adresse de William Howard a été l’un des facteurs déterminants de cette rencontre, inscrivant plus de la moitié des tirs extérieurs du MSB (11/24 à 3-points). Alors son entraîneur Elric Delord n’a manqué de féliciter la prestation de son joueur ce samedi.

« C’est un fort joueur, soulignait le technicien manceau. À 100 %, il n’est pas chez nous, il est en EuroLeague, c’est ce genre de joueur-là mais il fallait prendre le risque de le relancer après plus d’un an et demi d’arrêt »