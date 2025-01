Yabusele en forme, Risacher discret et Rupert furtif

Ce mercredi 14 janvier, trois joueurs français étaient sur les parquets de NBA. Si Guerschon Yabusele a brillé avec les Philadelphia Sixers malgré la défaite, Zaccharie Risacher et Rayan Rupert ont eu des performances plus modestes avec leurs équipes respectives.

Yabusele, le leader offensif des Sixers

Privés de leurs trois All-Stars (Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George), les Philadelphia Sixers se sont inclinés face à l’impressionnant Oklahoma City Thunder (118-102), leader à l’Ouest. Dans un effectif décimé, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) s’est illustré avec 17 points (6/9 au tir, dont 3/5 à 3-points) et 7 rebonds en 31 minutes. L’ailier-fort français a notamment été déterminant lors du troisième quart-temps, inscrivant 9 points pour réduire l’écart à seulement six unités (87-81).

Yabusele bucket.

Sixers steal.

Yabusele bucket at the horn. Philly cuts a 21-point deficit to just 6… heading into the 4th on NBA League Pass! pic.twitter.com/KtGKJPnv0e — NBA (@NBA) January 15, 2025

Cependant, les efforts de Yabusele n’ont pas suffi face à un Shai Gilgeous-Alexander étincelant (32 points) et un Jalen Williams efficace (24 points). Les Sixers, 11e à l’Est, continuent leur série de défaites avec un troisième revers consécutif.

Risacher en apprentissage à Atlanta

Du côté des Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), première sélection de la dernière draft NBA, a passé 17 minutes sur le terrain lors de la victoire face aux Phoenix Suns (122-117). Face à une tâche ardue, notamment défendre contre Kevin Durant, le jeune Français a marqué 2 points à 1/5 et pris 4 rebonds. Encore en phase d’apprentissage, Risacher profite de ces minutes pour développer son jeu dans une équipe compétitive.

Rayan Rupert, une apparition éclair

Enfin, Rayan Rupert a fait une brève apparition avec les Portland Trail Blazers dans leur défaite contre les Brooklyn Nets (132-114). Entré en jeu en toute fin de match, il n’a pas inscrit de point (0/1 au tir). Pour Rupert, chaque minute sur le parquet reste une opportunité de progresser dans une saison où il retrouvera probablement des minutes une fois le play-in définitivement hors d’atteinte.

