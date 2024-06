Yakuba Ouattara : « On voulait marquer la différence entre une équipe EuroLeague et EuroCup »

Yakuba Ouattara (capitaine de l’AS Monaco) : « Ça fait vraiment plaisir de gagner un 2e titre d’affilée. On voulait vraiment marquer la différence entre une équipe EuroLeague et une équipe EuroCup. On savait qu’on ne pouvait pas laisser Paris prendre confiance, ça pouvait compliquer les choses. On a montré qu’on ne voulait pas de 5e match. On savait qu’il fallait tout donner.

(Concernant sa défense sur T.J. Shorts) « J’étais en mission sur T.J., chose qui n’était pas facile à faire, il est très dur à tenir. Il a fallu être très agressif sur lui, ne pas le laisser prendre de rythme, quitte à faire des fautes limites parfois. C’est le traitement spécial MVP. «

(Sur le bilan de la saison monégasque) « On fait une saison où on garde pas mal de goût amer. On a loupé pas mal d’objectifs qu’on s’était fixés. On avait la chance de gagner un trophée et on ne voulait pas passer à côté de la. »