Yannis Morin monte à 40 d’évaluation au Japon

Yannis Morin (2,08 m, 31 ans) a signé sa meilleure performance en carrière à l’évaluation. Pour mener les Akita Northern Happinets à la victoire face aux Ryukyu Golden Kings (67-63) d’Okinawa, l’intérieur français a cumulé 23 points à 9/12 aux tirs, 14 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour atteindre les 40 d’évaluation en 32 minutes.

Pour sa découverte du championnat japonais, le Martiniquais s’éclate. Fin octobre, il avait déjà signé son match record au niveau professionnel avec 22 points à 9/13, 14 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 34 d’évaluation en 29 minutes. Chez le quatrième de la conférence Est (12 victoires et 8 défaites), l’ancien Choletais tourne à 11,2 points, 9,5 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,2 interception et 0,9 contre pour 18,2 d’évaluation en moins de 26 minutes.