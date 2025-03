Yaphet Moundi brille en quarts de finale du tournoi de la MAAC avec Iona

Après une très belle fin de saison régulière (15 points et 9 rebonds de moyenne sur ses 11 derniers matches), Yaphet Moundi (2,00 m, 23 ans) a poursuivi sur sa lancée sur le tournoi final de la MAAC. Face à Manhattan, l’intérieur a été l’un des moteurs des Gaels avec 23 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes.

Iona maîtrise Manhattan après un match accroché

Dès l’entame, Iona a pris les devants avec une entame parfaite, menant 26-10 après dix minutes de jeu. Mais Manhattan a réagi et profité de la maladresse adverse pour revenir à seulement 2 points à la pause (33-31).

Au retour des vestiaires, les Jaspers ont même pris 6 points d’avance après une série de tirs primés. Mais les Gaels ont rapidement réagi sous l’impulsion d’Adam Njie Jr. (16 points, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions) et Dejour Reaves (28 points à 11/20 aux tirs, dont 6/11 à 3-points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions). Ce dernier a inscrit 21 de ses 28 points en deuxième période, tandis que Moundi s’est distingué avec une interception suivie d’un dunk crucial dans le dernier quart-temps.

Solide en défense (32,8% de réussite aux tirs pour Manhattan), Iona a finalement repris une avance confortable et s’est imposé 77-65, validant son billet pour les demi-finales du tournoi MAAC.

#GAELSWIN!!!! Iona 77, Manhattan 65 Dae Dae and Moundi combined for 51 points!! Iona moves on the semi-final game tomorrow at 6 pm against Quinnipiac!!!#GaelNation #MAACHoops @MAACHoops pic.twitter.com/15YKiwrUJB — Iona Men’s Basketball (@IonaGaelsMBB) March 14, 2025

Cap sur les demi-finales

Grâce à ce succès, Iona rejoint le dernier carré et affrontera Quinnipiac, tête de série n°1 du tournoi, ce samedi à 18h heure locale. Les Gaels disputeront leur 27e demi-finale de la MAAC, avec l’ambition de décrocher une place en finale.