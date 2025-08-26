Vainqueure de l’AfroBasket, Nicole Enabosi reste finalement à Chartres qui boucle son effectif pour 2025-2026

Annoncée en partance pour Israël où elle avait signé un contrat au Maccabi Ironi Ramat Gan, l’intérieure américano-nigériane Nicole Enabosi (1,88 m, 28 ans) enchaîne finalement une deuxième saison au C’Chartres Métropole Basket Féminin, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Avec Enabosi, Chartres retrouve ainsi sa meilleure marqueuse, la sixième meilleure du championnat en 2024-2025, et l’une de ses joueuses les plus importantes de la saison dernière. L’internationale Nigériane, sacrée à l’AfroBasket 2025 avec sa sélection cet été, valait 15 points, 6,4 rebonds et 1,8 passe décisive en moyenne sur 28 minutes de jeu pour sa première saison dans l’élite au sein de son premier club en France, qu’elle n’a quitté qu’un an.

Nicole Enabosi est effectivement déjà revenue à Chartres à l’été 2024 après une pige d’un an à Toulouse en LF2, où elle avait conduit le club jusqu’en finale de play-offs d’accession avant de s’incliner face à… Chartres. Malgré des statistiques flatteuses jusqu’en play-downs, elle n’a pas permis au C’CMBF de se maintenir sportivement en Boulangère Wonderligue, provoquant son départ en début d’été.

PROFIL JOUEUR Nicole ENABOSI Poste(s): Ailier Fort Taille: 188 cm Âge: 28 ans (26/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 15 #6 REB 6,4 #13 PD 1,8 #52

« Nicole est un pilier. Elle sait déjà ce qu’elle représente ici »

Mais son retour “à la maison”, comme l’écrit le club, a finalement été permis par une décision administrative favorable au C’CMBF : le maintien en première division suite à la rétrogradation de Tarbes, sanctionné pour son déficit économique important et contraint de repartir en NF1 à minima. La joueuse, qui souhaitait rester à Chartres en cas de maintien selon les informations de l’Echo Républicain, a alors changé ses plans pour revenir au club, alors qu’elle s’était engagée au Maccabi Ironi Ramat Gan avant de casser son contrat.

Julien Pincemin, le nouvel entraîneur du C’CMBF, se réjouit évidemment de pouvoir compter sur une telle championne pour ses débuts à la tête de l’équipe. “Nicole est un pilier. Elle sait déjà ce qu’elle représente ici, et elle revient avec l’envie de tout donner une nouvelle fois pour le C’CMBF. Son attachement au club et sa régularité en font une joueuse à part”, appuie-t-il dans l’officialisation.

Avec le recrutement d’Angel Baker (1,73 m, 25 ans) à la mène en remplacement de Kayana Traylor, et donc le retour de Enabosi, le visage complet de Chartres est désormais connu, alors que les joueuses ont toutes repris l’entraînement le 23 août, après une première rentrée le 18 pour les non internationales.

L’effectif version 2025/26 du C’Chartres BF :