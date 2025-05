Julien Pincemin prend la tête du C’Chartres Métropole Basket Féminin

Relégué en deuxième division après une saison compliquée, le C’Chartres Métropole Basket Féminin a annoncé la signature de Julien Pincemin au poste de coach principal, et de Myriam Martin en tant qu’assistante-coach.

Décrit comme “une figure montante du basket féminin français” par le club, Julien Pincemin aura la tâche de porter le projet de Chartres, qui entame un nouveau projet. Sa signature “coïncide avec une période charnière pour le club, qui évolue désormais au Colisée et qui a vécu sa première expérience au plus haut niveau. Son expérience, sa passion pour le jeu collectif et son engagement envers la formation des jeunes sont des atouts majeurs pour accompagner le club dans cette nouvelle phase de son développement”, explique la direction de Chartres dans son communiqué.

À 41 ans, Julien Pincemin a vécu sa première expérience en tant qu’entraîneur principal entre 2022 et 2024 à Saint-Amand Hainaut, où il n’était pas parvenu à maintenir l’équipe en La Boulangère Wonderligue. Avant cela, Julien Pincemin avait connu la Ligue 2 d’abord dans un rôle d’assistant à Charleville-Mézières (2009-2018) puis à Nice pendant une saison, où le licenciement du coach en cours de saison lui a offert une première aventure comme numéro 1. Il s’est engagé alors avec le Champagne basket (2019-2022) où il a flirté avec les sommets du championnat.

« Le club évolue vite, il a envie de s’installer au plus haut niveau »

Sa collaboration avec Chartres, qui souhaite repartir d’une page blanche depuis la deuxième division, tombe donc à point nommé pour monter en grade. “J’ai déjà eu l’occasion de jouer contre Chartres à plusieurs reprises et j’ai suivi la montée en puissance du club qui est assez impressionnante”, savoure le nouveau coach. “On sent que le club évolue vite et qu’il a envie de s’installer au plus haut niveau du basket féminin français. Les infrastructures mises à disposition sont extraordinaires et j’ai hâte de les découvrir. Les différents échanges que j’ai pu avoir avec les présidents m’ont confirmé que c’est un club familial qui poursuit sa professionnalisation et qui est guidé par la passion. C’est donc un projet qui répondait à mes valeurs, dans lequel je pourrai progresser. J’ai hâte de venir, de faire connaissance avec les partenaires, les bénévoles et le staff et de rencontrer ce public qui a l’air très très chaud !”

Pour l’épauler, le club a fait appel à Myriam Martin en tant qu’assistante. Entraîneure assistante au Monaco basket association (MBA), Myriam Martin a aussi connu le niveau international dans le staff de l’équipe de France féminine l’an dernier, avec qui elle a endossé le rôle d’analyste vidéo. Également conseillère technique fédérale (CTF), sa connaissance du basket à plusieurs étages peut être un atout non négligeable dans l’entreprise de Chartres.