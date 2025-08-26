L’ADA Blois fait venir un champion d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Talis Soulhac

Privé de son jeune meneur de jeu Talis Soulhac (1,88 m, 18 ans) pour le début de la saison 2025-2026, l’ADA Blois a réagi en embauchant un autre jeune poste 1 : Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 20 ans). Ce dernier, champion d’ÉLITE avec Boulazac en mai dernier, s’est engagé comme remplaçant médical.

𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗛𝗜𝗦-𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗨 💚✍🏻 Nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Demahis-Ballou en qualité de remplaçant médical de Talis Soulhac, absent pour plusieurs semaines. Bienvenue à Blois Lucas ! 💚 + 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 👉 https://t.co/ukTnFTswU1 #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/S5xmPVyn5D — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) August 26, 2025

Blois, une rampe de lancement pour Lucas Demahis-Ballou ?

L’ADA Blois n’est pas rancunier. Privé d’une remontée immédiate en Betclic ELITE à l’issue de son duel perdu contre Boulazac pour la première place du championnat d’ÉLITE 2, le club blésois a tout de même consenti à recruter l’un des acteurs du champion de France 2025. Même si Lucas Demahis-Ballou n’a pas été le membre le plus actif du BBD la saison dernière, la faute à un exercice pourri par les pépins physiques.

« Lucas est un joueur de talent mais qui n’a pas encore exprimer ses qualités à plein », comme le rappelle le manager général de l’ADA, Julien Monclar, dans le communiqué d’annonce. Signataire d’un premier contrat professionnel à Boulazac l’été dernier après être arrivé dans le Périgord en 2022, Lucas Demahis-Ballou n’a pu prendre part qu’à 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison (6 minutes de jeu en moyenne pour 2,6 points).

À Blois, qui a l’habitude de développer les jeunes talents de demain, le meneur de jeu pourrait lancer sa carrière chez les professionnels. « Je connais Lucas depuis les espoirs de Rouen, nous nous sommes affrontés beaucoup de fois et j’ai toujours apprécié son jeu, il sort d’une saison où il a beaucoup appris en gagnant », souligne son nouvel entraîneur, David Morabito. « Son profil et son âge collent parfaitement avec notre ADN. »

Retour attendu en novembre pour Talis Soulhac

Ainsi, Lucas Demahis-Ballou va donc assurer une rotation supplémentaire à la ligne arrière de l’ADA Blois, en attendant le retour de Talis Soulhac. Opéré avec succès suite à un problème décelé « dans le périmètre du cœur », l’ancien joueur du Pôle France devrait revenir dans « le courant du mois de novembre », après observé « une période de récupération significative ».

