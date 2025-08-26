Recherche
ELITE 2

L’ADA Blois fait venir un champion d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Talis Soulhac

ELITE 2 - L'ADA Blois a annoncé la signature du meneur de jeu Lucas Demahis-Balou, champion d'ÉLITE 2 avec Boulazac. Il sera le remplaçant médical de Talis Soulhac, dont le retour est prévu courant novembre.
00h00
L’ADA Blois fait venir un champion d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Talis Soulhac

Lucas Demahis-Ballou, l’un des acteurs du titre d’ÉLITE 2 de Boulazac.

Crédit photo : Loïc Wacziak / LNB

Privé de son jeune meneur de jeu Talis Soulhac (1,88 m, 18 ans) pour le début de la saison 2025-2026, l’ADA Blois a réagi en embauchant un autre jeune poste 1 : Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 20 ans). Ce dernier, champion d’ÉLITE avec Boulazac en mai dernier, s’est engagé comme remplaçant médical.

Blois, une rampe de lancement pour Lucas Demahis-Ballou ?

L’ADA Blois n’est pas rancunier. Privé d’une remontée immédiate en Betclic ELITE à l’issue de son duel perdu contre Boulazac pour la première place du championnat d’ÉLITE 2, le club blésois a tout de même consenti à recruter l’un des acteurs du champion de France 2025. Même si Lucas Demahis-Ballou n’a pas été le membre le plus actif du BBD la saison dernière, la faute à un exercice pourri par les pépins physiques.

« Lucas est un joueur de talent mais qui n’a pas encore exprimer ses qualités à plein », comme le rappelle le manager général de l’ADA, Julien Monclar, dans le communiqué d’annonce. Signataire d’un premier contrat professionnel à Boulazac l’été dernier après être arrivé dans le Périgord en 2022, Lucas Demahis-Ballou n’a pu prendre part qu’à 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison (6 minutes de jeu en moyenne pour 2,6 points).

À Blois, qui a l’habitude de développer les jeunes talents de demain, le meneur de jeu pourrait lancer sa carrière chez les professionnels. « Je connais Lucas depuis les espoirs de Rouen, nous nous sommes affrontés beaucoup de fois et j’ai toujours apprécié son jeu, il sort d’une saison où il a beaucoup appris en gagnant », souligne son nouvel entraîneur, David Morabito. « Son profil et son âge collent parfaitement avec notre ADN. »

Retour attendu en novembre pour Talis Soulhac

Ainsi, Lucas Demahis-Ballou va donc assurer une rotation supplémentaire à la ligne arrière de l’ADA Blois, en attendant le retour de Talis Soulhac. Opéré avec succès suite à un problème décelé « dans le périmètre du cœur », l’ancien joueur du Pôle France devrait revenir dans « le courant du mois de novembre », après observé « une période de récupération significative ».

LIRE AUSSI

L’effectif version 2025/26 de l’ADA Blois 

  • Eric Nottage, Talis Soulhac, Lucas Demahis-Ballou (remplaçant médical)
  • Timothé Vergiat, Maxime Sconard, Lucas Ugolin, Fabien Damase
  • Romuald Morency, Jonas Boulefaa, Jacques Alingue, Yasmin Mambo
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
