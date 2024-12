Yoan Makoundou dominant face à Joan Beringer en EuroCup

Après une lourde défaite en SuperLigue turque, les joueurs d’Ankara ont su rebondir en EuroCup en s’imposant face au Cedevita Olimpija Ljubljana. Yoan Makoundou, auteur de 22 points, a été le grand artisan de ce succès.

Un rebond nécessaire après Mersin

Battu lourdement en championnat par Mersin (95-73), Ankara n’abordait pas son déplacement en Slovénie dans les meilleures conditions. Pourtant, l’équipe turque a démontré une belle force de caractère en s’imposant face à l’Olimpija Ljubljana. Malgré une avance de plus de dix points dilapidée en fin de match, les Ankariotes ont su tenir le choc pour finalement l’emporter avec un écart de +6.

Yoan Makoundou, l’homme du match

Opposé à son compatriote Joan Beringer (0 point à 0.1, 3 rebond et 2 fautes en 16 minutes), Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) a été le leader de son équipe avec Kyle Alexander (29 d’évaluation). Auteur de 22 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 31 minutes, il a montré une efficacité redoutable au tir avec un 4/5 à 3-points et un impressionnant 9/11 globalement. Une prestation complète qui confirme sa montée en puissance, en particulier depuis ses deux matches en équipe de France.

Une victoire clé en EuroCup

Cette victoire permet à Ankara de rester dans la course à la qualification en EuroCup avec un bilan de 7 victoires et 5 défaites. Portée par un Yoan Makoundou en pleine ascension, l’équipe turque est troisième du groupe B devant la JL Bourg – son prochain adversaire – et espère s’installer sur ce podium.