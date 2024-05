Yohan Choupas, première recrue de l’Élan Chalon

A la recherche d’un projet en Betclic ELITE, Yohan Choupas (1,93 m, 24 ans) a conquis l’Elan Chalon. Le combo-guard, qui sort de sa meilleure saison en Pro B à l’Alliance Sport Alsace Gries-Souffel, va densifier la ligne arrière de Savo Vucevic.

Auteur de 13,3 points, 3,1 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,2 interception pour 13,7 d’évaluation en moins de 28 minutes chez le huitième de la saison régulière, l’ancien pensionnaire du Pôle France a continué à progresser après ses saisons à Lille et Angers. Réputé pour son adresse extérieure (43,9% de réussite à 3-points, 45,2% au général), l’ancien joueur de l’Elan béarnais, Tarbes-Lourdes et Monaco s’est montré de plus en plus polyvalent.

Reste à savoir avec qui il sera coéquipier en 2024-2025. Toujours sous contrat, l’entraîneur Savo Vucevic compte trois joueurs encore engagés pour la saison à venir : Antoine Eito (1,88 m, 36 ans), Olivier Cortale (2,07 m, 27 ans) et Lionel Gaudoux (1,98 m, 28 ans). Mais à ce stade, il n’existe aucune garantie sur la présence de ces trois éléments au sein de l’effectif 2024-2025. Le potentiel départ de Rémy Delpon vers les Sharks d’Antibes pose également question sur la stabilité du projet chalonnais. Seule certitude, les jeunes feront partie du projet. Noah Badibanga a signé un contrat aspirant en plus de Akram Naji et Yanis Tonnellier.