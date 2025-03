Youssoupha Fall signe son meilleur match de la saison d’EuroLeague

Après une série de défaites, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à l’Uber Arena de Berlin face à l’ALBA (85-99). Un succès précieux dans la course au play-in, marqué par la performance solide de Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans), auteur de 13 points (4/4 aux tirs, 5/8 aux lancers francs) et 6 rebonds pour 17 d’évaluation en moins de 15 minutes.

Face à l’ALBA Berlin, Youssoupha Fall a su imposer sa présence dans la raquette avec une efficacité maximale. En égalant son record de points cette saison – il en avait déjà marqué 13 contre Breogan en Liga Endesa et face à l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, en janvier -, il a contribué à la domination intérieure du Barça. Son activité au rebond et sa réussite offensive ont été des éléments clés dans cette victoire maîtrisée.

Le match a également été marqué par la performance collective des Catalans qui ont fait la différence dans le dernier quart-temps (33 points marqués). Jabari Parker a terminé meilleur marqueur avec 21 points, tandis que Willy Hernangomez a ajouté 15 unités. Le meneur Tomas Satoransky a lui aussi brillé avec un record personnel de 12 passes décisives.

Malgré plusieurs absences majeures (Jan Vesely, Nico Laprovittola, Kevin Punter et Juan Nuñez), le FC Barcelone a su compter sur son collectif. Le banc catalan a été décisif avec 51 points inscrits, illustrant la profondeur de l’effectif dirigé par Joan Peñarroya. Après la rencontre, Dario Brizuela (13 points, 6 passes) a souligné la résilience du groupe :

« Cette saison est vraiment compliquée avec les blessures et les hauts et les bas. Mais on se bat. Ce soir, on a fait de grosses actions des deux côtés du terrain, et c’est ainsi qu’il faut jouer au basket. »